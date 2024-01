Alex de Minaur (12 ATP) a învins pentru prima dată, în cariera sa, un număr unu mondial.

Novak Djokovic (1 ATP) a suferit prima înfrângere a sezonului 2024, în cadrul United Cup. Este primul eșec suferit de sârb în Australia, după cinci ani de invincibilitate.

First win over a World No. 1 ????@alexdeminaur LOVES playing in Australia!#UnitedCup pic.twitter.com/oijuLbpJxI