Simona Halep (31 de ani) nu a mai jucat un meci oficial de tenis de un an, iar așteptarea aparent interminabilă a unui verdict nu este cel mai rău lucru care i s-a întâmplat constănțencei, în ultimele douăsprezece luni.

Dubla campioană de Grand Slam din țara noastră a trecut printr-un divorț, a suferit șocul suspendării din tenis, în urma unui test anti-doping eșuat, dar și de o intervenție chirurgicală, la nas. „A fost un an greu, cu multă anxietate, cu multe nopți nedormite, cu un mare refuz la ceea ce se întâmplă, pentru că mi s-a părut foarte nedrept,” a dezvăluit Simona Halep.

Simona Halep, după cel mai greu an: „A fost brutală viața anul acesta, dar sunt mai puternică emoțional.”

Întrebată cum i s-a schimbat viața personală în ultimul an, Simona Halep a răspuns: „Aș putea să spun că privesc viața altfel. A fost brutală viața anul acesta, așa aș numi-o, dar cred că ceea ce nu te doboară te face mai puternic.

Consider că sunt mai puternică emoțional, mult mai stăpână pe mine, pe ceea ce ține de tot ce e în jurul meu, mi-am dat seama de ce fel sunt unii oameni și cred că mai am de învățat din această experiență neplăcută, aș putea să spun, dar cred că am învățat destul.

Sunt liniștită că pot să fac anumite schimbări și să trăiesc mai bine. În perioada aceasta am fost foarte dezamăgită de mai multe lucruri, dar iubirea oamenilor care m-au susținut, de când am început tenisul, a venit peste și mă hrănesc cu acea apreciere, cu acea susținere și vreau să iau partea plină a paharului și să rămân cu sentimentul frumos,” a declarat Simona Halep, într-un interviu acordat Eurosport.

Simona Halep a câștigat două turnee de mare șlem: Roland Garros și Wimbledon 2019. În toamna anului 2017, Halep a devenit, în premieră, număr 1 WTA, poziție pe care a ocupat-o timp de 64 de săptămâni.