Directorul Australian Open si autoritatile au decis: Australian Open 2021 incepe luni, conform programului | Tragerea la sorti a fost amanata cu o zi 

Directorul Australian Open a lamurit situatia tensionata izbucnita in ultimele 24 de ore de la Melbourne.

Directorul turneului Australian Open, Craig Tiley a venit in fata jurnalistilor pentru a clarifica situatia celor 600 de persoane carantinate dupa ce un angajat al hotelului Grant Hyatt din Melbourne a fost depistat pozitiv cu coronavirus.

Dintre cele 600 de persoane, 507 jucatori au fost treziti in aceasta dimineata la ora 09:00 si obligati sa faca un nou test COVID-19 pentru a putea iesi din izolare. Printre acestia s-au numarat Stefanost Tsitsipas, Casper Ruud, dar si partenera de dublu a Mihaelei Buzarnescu, Alize Cornet.

"Suntem absolut increzatori ca Australian Open. Turneul va incepe luni si planuim sa avem spectatori in tribune. Celelalte turnee premergatoare se vor relua vineri si se vor incheia, cel tarziu, duminica," a afirmat Craig Tiley, constient ca vremea se va inrautati maine la Melbourne, unde se anunta precipitatii consistente. "Avem trei stadioane acoperite si opt terenuri indoor. Putem sa le folosim pentru a ne apropia mai repede de finalul turneelor," a adaugat Tiley.

Tragerea la sorti a tablourilor principale de la Australian Open a fost amanata pentru vineri, 5 februarie, zi in care Simona Halep, Irina Begu si Sorana Cirstea vor reveni pe teren cu ocazia unor meciuri extraordinare, in care le vor avea ca adversare pe Ekaterina Alexandrova (33 WTA), Naomi Osaka (3 WTA), respectiv Belinda Bencic (12 WTA).

Time to test for Tommy Paul, Alizé Cornet, Casper Ruud and Stef Tsitsipas.

