"Din aprilie anul trecut eu nu mai castig nimic din nicio sursa, doar cheltui" | Ce crede Alexandra Dulgheru despre posibilitatea anularii intregului sezon  

Din articol Alexandra Dulgheru, despre posibilitatea suspendarii intregului sezon si cum vede un Roland Garros tomnatic

Planurile Alexandrei Dulgheru au fost incurcate serios de pandemie, avand in vedere ca jucatoarea n-a mai castigat niciun ban din tenis de mai mult de unsprezece luni.

Alexandra Dulgheru nu a mai jucat niciun meci oficial din 22 aprilie 2019, iar pauza prelungita fortata de raspandirea coronavirusului o afecteaza atat ca nivel de joc, cat si pe plan financiar.

"Eu in martie sau aprilie ar fi trebuit sa incep sa joc la turnee si uite ca a venit chestia asta. Partea mai putin buna este ca exista jucatori care aveau puncte de aparat, care jucau bine in perioada asta pe zgura. Acum nu se mai castiga bani, deci nu e chiar atat de simplu. Din aprilie anul trecut eu nu mai castig nimic din nicio sursa, doar cheltui. Resursele nu sunt inepuizabile," a declarat Alexandra Dulgheru intr-un interviu oferit pentru Eurosport.

"Avem Consiliul Jucatoarelor si trebuie sa vorbim, sa dezbatem toate temele astea. La jucatorii din top nu sunt probleme cu banii, dar pentru cei pentru care tenisul este un job, este dificil. Vine o astfel de criza si toti trebuie cumva sa traim. Clar e ceva de discutat. De cate ori m-am operat, niciodata nu am primit bani stand. In alte sporturi, in fotbal de exemplu, tot esti platit cumva”, a punctat suplimentar Dulgheru pentru aceeasi sursa.

"Nu m-ar mira sa se inghete tot anul la cum merg lucrurile. Eu incerc sa vad lucrurile dintr-o perspectiva pozitiva, dar nu este deloc o situatie buna pentru nimeni. Eu cred ca septembrie-octombrie este o perioada buna pentru Roland Garros, vremea va fi buna, dar va fi ciudat sa joci acolo toamna; anul asta e total haotic si va trebui sa ne adaptam schimbarilor. A doua strigare este in iunie, dar la cum evolueaza lucrurile, nu cred ca vom incepe in iunie," a mentionat 'Alex' Dulgheru, actualmente numar 875 WTA.