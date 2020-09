Descalificat de la US Open, Djokovic castiga turneul de la Roma! Triumful a venit fix in ziua in care a doborat o borna URIASA

Novak Djokovic s-a impus in finala turneului ATP de la Roma, scor 7-5, 6-3 cu argentinianul Diego Schwartzman.

Djokovic l-a invins pe Schwartzman (15 ATP) in doua seturi, scor 7-5, 6-3, in finala turneului de la Roma. Duelul dintre liderul ATP si Schwartzman a durat putin sub doua ore.

Djokovic castiga primul turneu dupa ce a fost descalificat de la US Open, pentru lovirea unui arbitru de linie cu mingea.

Sarbul a mai primit o veste uriasa in ziua triumfului de la Roma si l-a depasit pe Pete Sampras in clasamentul all-time al numarului de saptamani petrecute ca lider mondial.

Pentru Schwartzman, finala de astazi a fost prima jucata intr-un turneu ATP Masters de 1000 de puncte. Argentinianul a fost incurajat inaintea finalei de legenedarul Diego Armando Maradona.

Tweet djokovic Citeste si: