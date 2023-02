Carlos Alcaraz (19 ani, 2 ATP) a cucerit în premieră titlul de campion al turneului ATP 250 de la Buenos Aires. Tenismenul din Murcia l-a învins în finala turneului pe britanicul Cameron Norrie, scor 6-3, 7-5, reușind câte două break-uri în fiecare set.

A fost a noua finală de turneu jucată de Carlos Alcaraz în circuitul ATP. Până la împlinirea vârstei de 20 de ani, doar Rafael Nadal a reușit să se califice în mai multe finale, 18.

Active male players with most finals reached before turning 20

▪️ Nadal - 18

▪️ ALCARAZ - 9

▪️ Djokovic - 7

(stat by @OnlyRogerCanFly) pic.twitter.com/5SNY4hOv1B