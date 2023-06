De ce preferă Djokovic să vorbească în franceză, în interviurile oferite pe teren, la Roland Garros

Carlos Alcaraz (20 de ani, 1 ATP) a fost învins în patru seturi de Novak Djokovic (36 de ani, 3 ATP), în semifinalele turneului de la Roland Garros.

Cu 16 ani mai experimentat, tenismenul sârb a reușit să îl facă pe tânărul jucător să clacheze din punct de vedere fizic, învingându-l categoric, scor 6-1, 6-1, în seturile 3 și 4, precedate de primele două manșe, împărțite echitabil, 6-3, 5-7.

3 ore și 23 de minute a fost durata intensului meci dintre Alcaraz și Djokovic. La finalul confruntării, „Nole” a vorbit din nou în franceză, în fața parizienilor veniți să îl vadă în Arena Philippe-Chatrier.

„Mă aflu într-o ipostază de vis, să fiu din nou în finală aici,” a spus Djokovic în limba franceză. Sârbul și-a motivat, într-o conferință de presă, dorința de a le vorbi francezilor în limba nativă.

„Cred că ține de respect, să încerci vorbești în limba locală, când te afli într-o țară străină. Te ajută să te apropii de oameni, iar ei te respectă mai mult. E vorba de un respect reciproc, eu așa îl văd.

Mereu am fost atras de învățarea limbilor străine. Când mă antrenam în Germania, aveam ore de germană, învățam engleză în școală, iar, în paralel, am decis să învăț italiană destul de rapid.

Știu că nu vorbesc franceza la un nivel perfect, dar cred că oamenii apreciază efortul, atunci când văd că te străduiești,” a declarat Djokovic, notează jurnalistul New York Times, Christopher Clarey.

Novak Djokovic, one of sports' more impressive polyglots, on why he is drawn to learning languages, including French pic.twitter.com/oj4cHEuz9m