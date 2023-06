De 22 de ori campion în turneele de mare șlem, Novak Djokovic (36 de ani) este unul dintre cei mai obișnuiți tenismeni cu marile meciuri încrâncentate de cinci seturi.

Tenismenul sârb l-a condus până și pe Carlos Alcaraz (20 de ani) la limita încrederii în forțele fizice proprii, în setul al treilea al semifinalei de la Paris.

Jucătorul de 20 de ani, din Murcia, a acuzat crampe, care l-au făcut, timp de circa 15 minute, indisponibil în a purta raliuri lungi și competitive cu „Nole.”

Numărul 1 ATP a cerut time-out medical atât în timpul setului trei, pierdut cu 6-1, dar și în pauza dintre seturile 3 și 4, în care a reușit să primească tratament medical, timp de 5 minute.

Djokovic nu a pierdut niciunul dintre ultimele 99 de meciuri de Grand Slam în care a câștigat primul set, fapt care s-a întâmplat în această semifinală cu Alcaraz. După primele trei seturi, scorul era 6-3, 5-7, 6-1, în favoarea sârbului.

„Are nevoie să o lase mai moale timp de 20 de minute. Să nu alerge mult. Să sacrifice un set, dacă e nevoie... să prelungească pauza dintre puncte. Trebuie să mănânce imediat,” au fost sfaturile date de Andy Roddick, pentru remedierea situației lui Carlos Alcaraz.

99 - Novak Djokovic has won his last 99 Grand Slam matches after having won the opening set - the last time he lost in this situation was at the US Open 2016 final against Stan Wawrinka. 100?#rolandgarros | @atptour @rolandgarros pic.twitter.com/2KDTyL66wX