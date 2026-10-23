GALERIE FOTO David Goffin și-a încheiat cariera la 35 de ani! “Am dat totul din mine pană în ultimul moment!”

David Goffin și-a încheiat cariera la 35 de ani! “Am dat totul din mine pană în ultimul moment!” Tenis
SPORT.RO
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David Goffin (35 de ani) s-a retras din tenis.

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Articol de Andreea Călinescu

Tenismanul, fost număr 7 mondial și o prezență continuă în topul ATP Tour, și-a incheiat cariera, joi 22 octombrie, după ce a pierdut în fața americanului Alex Michelsen la Bruxelles, în fața propriilor suporteri.

David Goffin, după retragere: „Sunt mândru de întreaga mea carieră”

Belgianul a avut o carieră de peste 18 ani în care a câștigat 6 titluri ATP și a ajuns în finala Turneului Campionilor din 2017. 

“Sunt mândru de întreaga mea carieră. Am dat totul pentru a-mi atinge obiectivele. Sunt mândru de atitudinea pe care mereu am avut-o în fața dificultăților pe care le-am avut în cariera mea”, relatează Goffin în ATPTour.com.

Sportivul a început să joace tenis de cand avea 6 ani și a fost primul belgian care a intrat în top zece mondial și care s-a calificat la Turneul Campionilor.

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Privind în urmă, David Goffin a vorbit si despre experiențele care i-au marcat parcursul: “Privind în urmă, o versiune mai tânără de a mea ar considera ca a fost o carieră bună, cu emoții și locuri extraordinare în care am jucat”.

Importanța sa în tenisul belgian nu poate fi măsurată. Raphael Collingnon, alături de care David a jucat duble în Bruxelles în ultimele lui meciuri, l-a descris drept un model pentru generațiile următoare.

“David este un mare campion și o inspirație pentru copiii care vor sa creadă în visurile lor”, a explicat Collingnon. 

Acesta a subliniat si calitățile umane ale jucătorului: “El este chiar o persoană bună! Cred că cel mai important este sa fii cunoscut ca un om bun!”.

David Goffin se retrage astfel după o carieră în care a câștigat respectul colegilor și a devenit unul dintre cei mai importanți jucători ai tenisului belgian.

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