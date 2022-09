Daria Saville (28 de ani, 55 WTA) a suferit una dintre cele mai grave accidentări observate în sezonul 2022, în circuitul WTA. Sportiva australiană cu origini rusești și-a rupt ligamentele anterioare încrucișate, după un singur game jucat în compania japonezei Naomi Osaka, în competiția de categorie WTA 500 de la Tokyo.

„Genunchiul meu!”, a strigat australianca, țipând de durere, înainte de a cădea la pământ. Totul s-a întâmplat după un simplu forehand lovit de Daria Saville.

„L-ai refuzat pe Federer? Tu chiar ești prost!” Barbara Schett a șters pe jos cu finalistul US Open: cum a reacționat Casper Ruud

Ajutată de Naomi Osaka, imediat după momentul teribil, Daria Saville și-a descărcat furia acumulată din accidentarea ghinionistă pe colegele din WTA care s-au dovedit impasibile la pățania grozanică experimentată de australiancă la Tokyo.

„Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați scris, înseamnă mult pentru mine. În același timp, le trec pe lista neagră pe toate colegele care m-au văzut azi în cârje și nu au scos un cuvânt. Nu poate fi atât de greu să fii amabilă.



Lipsa reacțiilor lor m-a întristat și mă face să nu vreau să efectuez procesul de recuperare, să nu vreau să revin în circuit și să nu vreau să îmi petrec marea parte a timpului meu cu aceste persoane.

Colegelor care și-au rupt o secundă din viețile lor aglomerate, voi sunteți pe lista celor bune. Vă iubesc,” a spus Daria Saville pe Instagram, notează Tennis World USA.

Daria Saville nu este prima jucătoare care acuză indiferența jucătoarelor din circuitul WTA. În prima parte a anului, Marta Kostyuk și alte jucătoare din Ucraina au acuzat jucătoarele ruse de nepăsare totală și lipsă de compasiune, în contextul în care multe colege jucau în circuit având familiile supuse pericolului de moarte, adus de războiul început de Armata Rusă în Ucraina, în data de 24 februarie 2022.

I want to know pic.twitter.com/SEfXDGUmI6