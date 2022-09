Daria Saville (28 de ani, 55 WTA) a suferit una dintre cele mai grave accidentări observate în sezonul 2022, în circuitul WTA. Sportiva australiană cu origini rusești și-a rupt ligamentele anterioare încrucișate, după un singur game jucat în compania japonezei Naomi Osaka, în competiția de categorie WTA 500 de la Tokyo.

„Genunchiul meu!”, a strigat australianca, țipând de durere, înainte de a cădea la pământ. Totul s-a întâmplat după un simplu forehand lovit de Daria Saville.

„Nu îmi vine să cred... ce naiba s-a întâmplat? Nici măcar nu sunt tristă, sunt doar șocată. Dar apropo, nu vă îngrijorați cu privire la mine. Mă simt rău că toată lumea în jurul meu e preocupată.



Sunt în regulă, promit. E vorba doar despre un ghinion pur,” a spus Daria Saville, pe Twitter, unde a menționat că accidentarea actuală îi oferă sentimentul de deja-vu, jucătoarea de la antipozi suferind o accidentare similară în 2013.

„Am crezut că ţipă pur şi simplu fiindcă nu i-a ieşit forehandul, apoi mi-am dat seama că ţipă fiindcă o doare. Apoi m-am speriat foarte tare fiindcă am impresia că noi, ca sportivi, avem o toleranţă destul de mare la durere. Părea să fie chiar grav,” a comentat Naomi Osaka cele întâmplate, notează Digi Sport, japoneza trecând imediat în terenul advers, pentru a-și ajuta adversara.

„Deocamdată, încă mă simt puţin ciudat că am câştigat un meci. Am impresia că nu am câştigat un meci,” a adăugat Naomi Osaka, jucătoarea care este campioană en-titre la Tokyo.

