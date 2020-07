Simonba Halep, asa cum nu ai mai vazut-o niciodata!

Intr-un dialog cu Raluca Olaru, Simona a vorbit despre cat de tare se consuma duma infrangeri, despre transformarea pe care o sufera in teren, dar si despre singurul meci pe care l-a pierdut vreodata cu 6-0, 6-0!

S-a intamplat chiar in fata Ralucai, pe vremea in care Simona avea doar 14 ani. Olaru e retrasa din circuitul de simplu si joaca doar in proba de dublu.