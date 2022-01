Cum au reacționat fanii când l-au văzut pe Djokovic pe aeroportul din Dubai

Chiar dacă toată presa anticipa că Djokovic se va întoarce acasă, la Belgrad, unde fanii îl așteaptă cu brațele deschise, acesta a ales altă destinație.

Liderul ATP a ajuns la Dubai la ora locală 05:32 și a fost întâmpinat de câțiva fani pe aeroport, care l-au abordat pe tenismen pentru fotografii.

Novak Djokovic a câștigat de nouă ori turneul de la Melbourne, primul Grand Slam al anului. Citiți AICI tot filmul evenimentelor.

JUST IN: Deported tennis star #NovakDjokovic met by supporters as he arrives at #Dubai airport in the #UAE. #AusOpen pic.twitter.com/nlEHzuNlfH