Sorana Cîrstea, care a ajuns în semifinale la Miami Open, a urcat 33 de locuri în clasamentul WTA şi se află pe 41, cu 1.218 puncte, conform ierarhiei de luni.

Sorana Cîrstea, urcare spectaculoasă în clasamentul WTA

Jucătoarea cel mai bine clasată din România continuă să fie Simona Halep, suspendată pentru dopaj, care a coborât de pe 25 pe 26, cu 1565 puncte. După o coborâre de trei locuri, Irina Begu este pe 37, cu 1258 puncte, iar Ana Bogdan a urcat de pe 60 pe 58, cu 951 puncte.

Gabriela Ruse a coborât 14 locuri şi este pe 159, cu 421 puncte. În Top 200 se mai află şi Jaqueline Cristian, care a urcat 28 de locuri şi se află pe 176, cu 375 puncte, şi Irina Bara, care a urcat două locuri şi este pe 195, cu 339 puncte.

Lider în clasamentul WTA continuă să fie poloneza Iga Swiatek, urmată de belarusa Arina Sabalenka şi de americanca Jessica Pegula. Câştigătoare la Miami Open, Petra Kvitova, a urcat 2 locuri şi este pe 10, cu 3162 puncte.

Sorana Cîrstea, despre antrenorul Thomas Johansson

'Am început cu Thomas în octombrie, inițial aveam o accidentare la umăr care m-a scos de pe circuit anul trecut din septembrie. Cred că Thomas are o viziune extrem de bună asupra jocului și are extraordinar de multă experiență la nivel înalt, însemnând semifinale, finale de turnee mari, câștigător de Grand Slam, jucători de Top 10.

Cred că am avut mereu un potențial uriaș, poate lucrurile erau puțin dezordonate uneori, dar el a aranjat acest puzzle ca să pot să ajung la potențialul pe care mi-l doresc. Simt că există o chimie specială, nu vreau să iau nimic, pentru că mereu am vorbit extrem de frumos de antrenorii mei pe care i-am avut înainte, am avut antrenori de nota 10, le sunt recunoscătoare.

Cu Thomas însă am făcut un click, a venit cu această experiență, cu o mentalitate puțin mai relaxată, dar în același timp mult mai matură, să spunem că ne completăm foarte bine", a declarat Cîrstea, întrebată despre rolul antrenorului scandinav.

Clasamentul WTA la simplu

1 (1). Iga Swiatek (Polonia) 8.975 puncte

2 (2). Arina Sabalenka (Belarus) 6.945

3 (3). Jessica Pegula (SUA) 5.605

4 (4). Caroline Garcia (Franţa) 4.990

5 (5). Ons Jabeur (Tunisia) 4.866

6 (6). Coco Gauff (SUA) 4.346

7 (7). Elena Rîbakina (Kazahstan) 4.305

8 (8). Daria Kasatkina (Rusia) 3.375

9 (10). Maria Sakkari (Grecia) 3.191

10 (12). Petra Kvitova (Cehia) 3.162

........................................................

26 (25). Simona Halep 1.565

37 (34). Irina-Camelia Begu 1.258

41 (74). Sorana Cîrstea 1.218

58 (60). Ana Bogdan 951

159 (145). Elena-Gabriela Ruse 421

176 (204). Jaqueline Cristian 375

195 (197). Irina Bara 339

203 (202). Gabriela Lee 326

219 (220). Alexandra Cadanţu-Ignatik 303

247 (252). Miriam Bulgaru 267