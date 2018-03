Ce REVENIRE: Azarenka a invins-o pe Pliskova si s-a calificat in semifinale la Miami!

Aarenka a revenit in forta la Miami.

Victoria Azarenka, fosta numarul unu mondial, s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Miami (SUA), de categoria Premier Mandatory, dotat cu premii totale de 7,972 milioane dolari, invingand-o in doua seturi, 7-5, 6-3, pe Karolina Pliskova din Cehia, intr-o partida disputata marti.

Azarenka, ajunsa pe locul 186 in clasamentul WTA, ca urmare a problemelor personale cu care s-a confruntat in ultimele 18 luni, participa la aceasta competitie in baza unei invitatii oferite de organizatori. Ea s-a impus dupa o ora si jumatate in jocul cu Pliskova, numarul 6 mondial, urmand sa se lupte pentru un loc in finala cu americanca Sloane Stephens (nr.12), care a dispus la randul ei, cu 6-1, 6-2, de germanca Angelique Kerber (nr.10).

"A fost o surpriza si pentru mine ceea ce am reusit sa fac din punct de vedere fizic dupa revenirea mea. Nu m-am simtit niciodata intr-o forma atat de buna", a declarat Azarenka, angajata intr-o batalie judiciara pentru custodia fiului sau, pe care l-a adus pe lume in decembrie 2016.

In varsta de 29 ani, jucatoarea din Belarus, care traieste in Statele Unite, a castigat de trei ori turneul de la Miami in cursul carierei sale, ultima oara in 2016, avand in palmares 20 de titluri cucerite in circuitul profesionist, intre care doua de Mare Slem, ambele obtinute la Australian Open (2012, 2013).

Miercuri sunt programate celelalte doua meciuri din sferturile de finala ale turneului de la Miami: Jelena Ostapenko (Letonia/nr.5 WTA) - Elina Svitolina (Ucraina/nr.4) si Venus Williams (SUA/nr.8) - Danielle Collins (SUA/nr.93).