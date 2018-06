Ce inseamna accidentarea Serenei Williams pentru Wimbledon. Care sunt sansele americancei sa revina pe teren la turneul pe care l-a castigat de 7 ori

Serena Williams s-a retras de la Roland Garros chiar inaintea meciului cu Maria Sharapova.

Jucatoarea din Statele Unite a spus adio turneului de la Paris, dupa o accidentare care nu i-a mai permis sa intre pe teren in partida programata in optimi contra Mariei Sharapova.

Aceasta a acuzat o accidentare la muschiul pectoral drept aparuta in timpul meciului din saisprezecimi cu Julia Goerges. Nestiind cat de grava este accidentarea, Serena a intrat pe teren in meciul de dublu, alaturi de sora ei, Venus, contra echipei formate din Klepac si Martinez Sanchez. Perechea americana a pierdut confruntarea cu scorul de 6-4, 6-7(4), 6-0, iar Serena a aratat dificultati la serviciu.

"Am simtit ca trebuie sa joc (n.r. meciul de dublu), pentru ca n-am de unde sa stiu cum ma simt in joc, daca nu intru in meci. Mai mult, am vrut sa incerc tot felul de bandaje si diverse lucruri pentru a vedea ce ma ajuta si ce pot sa incerc sa fac in meciurile de simplu. La dublu servesc o data la patru game-uri, deci m-am gandit ca este o oportunitate sa vad cum ma simt si ce pot face", a explicat Serena intr-o conferinta de presa.

Accidentarea parea a pune sub semnul intrebarii participarea americancei la turneul pe care l-a castigat de 7 ori in cariera. Totusi, Williams a anuntat ca accidentarea suferita nu este grava, declarandu-se fericita sa le dea fanilor ei o veste buna.

"Abia am terminat consultatia la spital si am o veste super interesanta pentru voi: accidentarea nu e grava. Sunt foarte fericita si am vrut sa impartasesc cu voi, fanii mei, acest update privind problemele mele medicale. A fost extrem de frustrant ca nu am putut continua la Roland Garros, dar sunt multumita de modul in care am evoluat", a fost mesajul postat de Serena Williams pe contul ei de Instagram.

Desi nimeni nu stia la ce sa se astepte de la jucatoarea americana, revenita dupa nastere, Serena a aratat un joc bun la Roland Garros, iar expertii apreciaza ca aceasta a aratat bine in incercarea sa de a reveni la forma care a consacrat-o. De asemenea, acestia sustin ca este posibil ca incercarea sa de a concura si la simplu si la dublu, dupa o absenta atat de lunga si revenind dupa sarcina, ar putea fi motivul colapsului Serenei la openul de la Paris.