Ce i s-a întâmplat Andreei Prisacariu, la primul meci jucat după câștigarea titlului din Italia

Andreea Prisacariu (23 de ani, 408 WTA) a avut parte de o continuare nefericită, în circuitul ITF, după duminica de Paște, în care și-a apropiat cel mai însemnat titlu de campioană, în carieră.

Sportiva ieșeană, câștigătoare a titlului ITF W25 de la Santa Margherita di Pula, Italia, s-a retras din primul meci jucat al celui de-al treilea turneu organizat în aceeași locație din Sardinia, invocând o întindere musculară.

Andreea Prisacariu s-a retras din al doilea turneu pe care l-a jucat la Santa Margherita di Pula

Prisacariu s-a retras la scorul de 6-7 (4), 3-4 al confruntării cu britanica Sonay Kartal, clasată pe locul 216 în lume.

„După cum știam... mi-am întins un mușchi, în finala de duminică. Astăzi am avut un meci dur și nu am mai putut să ignor durerile. Am fost forțată, în consecință, să mă retrag.

A fost însă o jumătate bună de meci bun. Voiam să vă mulțumesc pentru toate mesajele frumoase primite și să vă spun că vă apreciez pe toți,” a transmis Andreea Prisacariu, pe Instagram, la finalul întâlnirii cu Sonay Kartal.

