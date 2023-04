Campioană în turneul ITF W25 de la Santa Margherita di Pula, Italia, Andreea Prisacariu (23 de ani) a vorbit despre tratamentul primit din partea Federației Române de Tenis, după ce a debutat cu eșec în echipa națională, în urmă cu un an, pierzând 6-0, 6-0, în fața Igăi Swiatek.

Recomandată în lotul pentru barajul decisiv cu Slovenia, în ciuda poziției ocupate în clasamentul WTA - 408 - de către Mihai Rusu, fost tenismen român, Andreea Prisacariu a răspuns, lămurind subiectul aprins.

Andreea Prisacariu: „Am suferit destul prima și singura dată când am fost convocată, anul trecut.”

„Apreciez părerea domnului profesor Rusu… Ce pot să vă zic? Am renunțat să mai încerc să înțeleg ceva din ce se întâmplă la noi în țară acum. Nu mă mai pasionează subiectul. Consider că am suferit destul prima și singura dată când am fost convocată anul trecut”, a spus Andreea Prisacariu pentru ProSport.

„Am suferit singură și am fost lăsată singură. Am trecut peste. Ma focusez strict pe ce pot eu să fac cel mai bine. Nu m-a întrebat nimeni nimic de atunci. Cât a trecut? Un an! Nici de sănătate, nici de Merry Christmas. Eu nu spun nimic cu răutate acum. Spun adevărul. Nici nu mă dau vreo victimă. Ei să aleaga pe cine vor. Eu am drumul meu. Și să mă ajute Dumnezeu în continuare!,” a dezvăluit Andreea Prisacariu.

România a fost învinsă de Slovenia, scor 3-2 la meciuri, la capătul unei confruntări în care țara noastră a condus cu 2-0 la meciuri. În toamnă, echipa condusă de căpitanul nejucător, Horia Tecău, va disputa baraj de menținere în Grupa I Mondială.

„Singură prin Veneția, de nebună!” Ce a putut să facă Andreea Prisacariu după eșecul 6-0, 6-0 cu Iga Swiatek

„După Billie Jean King Cup, am avut trei luni în care am simțit o stare de depresie oribilă. Nu am mai intrat pe internet deloc. M-am dus singură în Veneția, pentru patru zile. Mă plimbam acolo, de nebună. Aveam eu nevoie să plec.

De fapt, pentru ce am fost pedepsită? Că am avut tupeul să fac ce mi s-a spus: să ies pe teren și să joc cu numărul 1 mondial.

Iga Swiatek a avut două meciuri în care a pierdut un game. La mine a fost mare tragedie, numărul 300 și ceva, că a pierdut 12-0 cu numărul 1 mondial.

Unde e tragedia? Mi-am făcut treaba, am stat cu capul sus. Chiar înainte de meci, voiam să știu o tactică, cum pot să o bat. Am tratat meciul ca pe oricare altul, nu am intrat doar de complezență.

După fiecare meci pierdut, mor puțin, îmi revin, dar prima dată mor, sau cum se zice la noi în Moldova, crăp de nervi,” a declarat Andreea Prisacariu, în emisiunea „Un Podcast.”

