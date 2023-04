Andreea Prisacariu (23 de ani, 408 WTA) a publicat o imagine intrigantă, pe rețelele de socializare, însoțită de un mesaj la fel de surprinzător, în ochii urmăritorilor săi.

Andreea Priscariu: „Unii oameni mi-au spus că sunt mare. Aleg să postez asta pentru a-i speria pe băieți.”

Postarea care a atras atenția a peste zece mii de oameni, în timp-record, o arată pe sportiva ieșeană pozându-se din spate și descriindu-se în felul următor: „Unii oameni mi-au spus că sunt mare. O iau ca pe un compliment și aleg să postez această imagine pentru a-i speria pe băieți,” a scris Andreea Prisacariu, amuzându-se de observațiile primite.

În duminica de Paște, Andreea Prisacariu a reușit să câștige cel mai important titlu al carierei, devenind campioană a turneului ITF W25 de la Santa Margherita di Pula.

În finala întrecerii, Prisacariu a învins-o pe compatrioata Miriam Bulgaru, scor 3-6, 6-2, 6-2.

Andreea Prisacariu, despre debutul său în WTA: „Am crezut că mor acolo. Mă concentram să nu mă împiedic, până ajung la bancă.”

„Tenisul e un sport singuratic. În teren, pe mine nu mă poate salva antrenorul. Uneori, simți că te sufoci. La Transylvania Open, am intrat pe teren și am crezut că mor acolo. Mă concentram să nu mă împiedic, până ajung la bancă.

La Iași, la fel, am jucat acasă, în primul tur. Când am văzut că mi-a dat 6-0 în primul set am crezut că mor pe dinăuntru. Chestiile astea se adună acolo,” a declarat Andreea Prisacariu, în emisiunea „Un Podcast.”

Cum a putut să se bucure Andreea Prisacariu, după mingea de meci a finalei din Italia. Clipul care i-a intrigat pe fani