Sorana Cîrstea a ratat calificarea în turul trei de la WTA Cincinnati. A pierdut în fața favoritei a opta a competiției

Românca a fost învinsă de Maria Sakkari, a opta favorită, cu 2-6, 6-3, 7-5, miercuri, în runda a doua a turneului WTA 1.000 de la Cincinnati (Ohio), dotat cu premii totale de 2.788.468 de dolari.

Sorana Cîrstea (33 ani, 31 WTA) s-a înclinat după două ore şi 19 minute, în care a avut 5 aşi şi 5 duble greşeli. Grecoaica (28 ani, 8 WTA) a încheiat cu 4 aşi şi 8 duble greşeli.

Românca a început meciul în forţă şi a condus cu 4-0 în primul set, adjudecat cu 6-2. Maria Sakkari a dominat actul secund, a condus şi ea cu 4-0, câştigând cu 6-3. În decisiv, s-a mers cap la cap până la 5-5, grecoaica reuşind să facă diferenţa cu un break.

Sorana Cîrstea s-a ales cu un cec de 17.930 de dolari şi 60 de puncte WTA. Românca se impusese în primele două confruntări cu Maria Sakkari, în 2017, în optimi la Istanbul, cu 6-4, 6-2, şi în 2018, în primul tur la Doha, cu 6-2, 6-3.

