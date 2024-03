Sorana Cîrstea (33 de ani, 22 WTA) a părăsit turneul Indian Wells 2024, fiind învinsă de Sloane Stephens (30 de ani, 44 WTA) cu scorul de 0-6, 5-7 în turul doi al competiției. Deși meciul a durat doar o oră și 20 de minute. Sorana Cîrstea a primit o sumă considerabilă pentru participarea sa, în ciuda părăsirii competiției atât de devreme.

Sorana Cirstea, who had a fantastic 2023 on US hardcourts — Miami SFs, US Open QFs , Indian Wells QFs — out in her first match this time in IW.

Was coming from Dubai 1000 SFs. pic.twitter.com/0cCm2Hzt8c