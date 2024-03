Aurelian Chițu, dezamăgit după eșecul din Bănie: "Una e să discuţi, alta în teren"

Universitatea Craiova a obținut o victorie importantă în ultima etapă a sezonului regulat, învingând FCU Craiova 1948 cu scorul de 2-1. Aurelian Chițu, golgheterul lui FCU, a vorbit despre performanțele echipei în acest sezon și situația modestă în clasament.

Cu 10 goluri și 7 pase decisive, Chițu a avut cifre impresionante în sezonul regular, dar echipa sa se află pe loc de baraj înainte de play-out. Chițu a exprimat îngrijorarea pentru modul în care echipa primește goluri ușor și a menționat că va fi o luptă grea în play-out pentru a evita retrogradarea.

”Am luat goluri mult prea uşor, ca de obicei, abia putem să marcăm, ei au avut şi noroc la golul doi. E o seară tristă pentru noi. La cum am jucat în prima repriză nu cred că meritam să pierdem în această seară."

"Tot vorbim între noi, să nu mai facem greşeli, dar una e să discuţi, alta în teren, asta e. Va fi destul de greu în play-out, sperăm să ne trezim, o să fie o bătălie foarte mare şi trebuie să ne salvăm de la retrogradare."

"N-am cum să spun că vom retrograda, dar vom lupta şi sper că ne vom salva destul de repede. Atmosfera a fost frumoasă, fanii nu ne-au zis nimic, ne-au încurajat. Nu pot să spun că nu am luptat, că nu am încercat, dar atât am putut în seara asta” a declarat Chițu în cadrul unui flash-interview.

Clasament Play-Out

1. Universitatea Cluj 21p

2. FC Hermannstadt 20p

2. UTA Arad 20p

4. Petrolul Ploiesti 18p

5. Otelul Galati 17p

6. FCU 1948 Craiova 16p

6. Politehnica Iasi 16p

8. FC Dinamo 15p

9. FC Voluntari 14p

10. FC Botosani 11p