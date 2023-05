Carlos Alcaraz, numărul doi mondial, a câştigat turneul ATP Masters 1.000 de la Madrid pentru al doilea an consecutiv, duminică, după ce l-a învins în finală pe germanul Jan-Lennard Struff (65 ATP), cu 6-4, 3-6, 6-3.

Alcaraz, care a împlinit săptămâna trecută 20 de ani, şi-a trecut în palmares al zecelea său titlu şi al patrulea de categoria Masters 1.000. În acest sezon, ibericul s-a impus impuc la Buenos Aires, Indian Wells şi Barcelona.

Cu trei săptămâni înaintea turneului de Mare Şlem de la Roland Garros (28 mai-11 iunie), spaniolul are 19 victorii şi 20 de partide jucate pe zgură în 2023. El este neînvins pe zgura europeană, având 11 victorii consecutive la Barcelona şi Madrid, singurul eşec pe această suprafaţă fiind suferit în februarie, în finala de la Rio, în faţa britanicului Cameron Norrie.

Protejatul lui Juan Carlos Ferrero a început sezonul târziu, în februarie, după ce a ratat din cauza unei accidentări turneul Australian Open, bilanţul său fiind în acest an de 29 de victorii şi doar două înfrângeri.

