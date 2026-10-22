Comentariile jignitoare de pe reţelele sociale au vizat peste 85% dintre jucătorii de tenis care au generat interacţiuni online în ultimul an. ATP a blocat aproximativ 234.000 de comentarii pentru a împiedica ca acestea să ajungă la jucători sau la fani, a anunţat joi forul, potrivit Reuters.

ATP şi-a bazat concluziile pe analiza a peste 3,7 milioane de comentarii de pe canalele de social media ale ATP şi ale jucătorilor, efectuată în cadrul iniţiativei sale „Safe Sport”, care utilizează moderarea bazată pe inteligenţă artificială şi evaluarea specializată a ameninţărilor.

Peste 284.000 de comentarii abuzive, peste 82% dintre acestea eliminate în timp real

Au fost identificate peste 284.000 de comentarii abuzive, iar peste 82% dintre acestea au fost eliminate în timp real. În primul său an de funcţionare, programul a identificat şi ascuns peste 162.000 de comentarii care conţineau abuzuri „grave”.

„Binele jucătorilor se află în centrul activităţii de protecţie a ATP”, a declarat Andrew Azzopardi, directorul ATP pentru protecţie. "Faptul că am împiedicat ca peste 234.000 de comentarii jignitoare să ajungă la jucători şi fani demonstrează impactul tangibil pe care îl are programul în fiecare zi. Abuzul online nu are ce căuta în tenis. Vom continua să investim în tehnologia, expertiza şi parteneriatele care protejează jucătorii şi vom continua să colaborăm cu autorităţile pentru a-i trage la răspundere pe cei vinovaţi.”

Jucătorii de tenis, la fel ca mulţi sportivi, se confruntă adesea cu furia unor agresori anonimi de pe internet, dintre care mulţi sunt pariori; jucătorul francez Gael Monfils le-a răspuns cu umor unora dintre ei, în urma unei înfrângeri premature la Stuttgart, anul trecut.

Monfils, în vârstă de 40 de ani, a declarat la momentul respectiv că era surprins că oamenii încă pariază pe victoria lui împotriva unor adversari mult mai tineri.

Coco Gauff acuză mesajele rasiste primite

Abuzurile online nu se limitează la pariorii furioşi; jucătoarea americană Coco Gauff a declarat mai devreme în această lună că a primit o cantitate „nebunească” de mesaje rasiste la China Open, ceea ce a determinat o condamnare din partea Oficiului Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului. World Tennis, WTA, All England Club şi Asociaţia de Tenis a Statelor Unite au lansat servicii de monitorizare care utilizează o combinaţie de inteligenţă artificială şi date open-source pentru a contribui la protejarea jucătorilor.

De asemenea, French Open a pus la dispoziţia jucătorilor un software bazat pe inteligenţă artificială pentru a bloca hărţuirea online şi discursurile de ură. news.ro