Premiile financiare oferite în ediția 2023 a Openului American aduc un record istoric în ce privește sumele care vor fi acordate atât în primul tur, cât și după încheierea finalelor.

Participanții US Open 2023 vor câștiga între $81,500 și $3 milioane

Participanții pe tabloul principal vor primi câte $81,500, în timp ce campionii US Open 2023 vor urma să încaseze uriașa sumă de $3 milioane, o sumă cu 15% mai mare decât cea acordată în 2022 câștigătorilor en-titre, Alcaraz și Swiatek.

Per total, banii acordați în turneul de la Flushing Meadows au fost crescuți nominal cu 8%, sumă raportată la cele oferite anul trecut.

Campion: $3,000,000

Finalist: $1,500,000

Semifinale: $775,000

Sferturi: $455,000

Optimi: $284,000

Turul 3: $191,000

Turul 2: $123,000

Turul 1: $81,500

Spre comparație, campionii de la Wimbledon au încasat $2,974,458, câștigătorii întrecerii de la Roland Garros, $2,490,000, iar australienii i-au răsplătit pe aceștia cu câte $1,998,278.

În plus, organizatorii US Open au pus la dispoziția tenismenilor vouchere de călătorie în valoare de $1,000, iar cazarea le-a fost facilitată până în suma de $600 de dolari per zi, o sumă dublată, față de ediția anterioară.