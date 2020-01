GAME OVER! Au fost in vacanta impreuna, dar cand s-au intors i-a dat cu flit! Ce fotbalist de la FCSB s-a despartit de aceasta bomba sexy

Un fotbalist de la FCSB s-a despartit de iubita sa.

Fotbalistul celor de la FCSB, Aris Soiledis, s-a despartit de iubita sa, Maria Antona, dupa ce si-au petrecut sarbatorile de iarna la New York, insa dupa ce s-au intors, au decis sa se desparta. Aceasta este o cunoscuta prezentatoare la o televiziune din Grecia, dar si DJ. Cei dou au rupt toate legaturile si au sters toate poze de pe retelele de socializare. Soiledis se afla in cantonament cu echipa, in timp ce fosta sa iubita a ramas in Grecia.

