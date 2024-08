Emma Răducanu (21 de ani, 72 WTA) este invitată să fie „sinceră cu sine însăși” de publicația Tennis365, care observă o discrepanță în seriozitatea cu care fosta campioană a Openului American își tratează relațiile publice și comerciale și interesul afișat carierei sale în tenisul profesionist.

Criticile au început să se întețească la adresa jucătoarei britanice după ce aceasta a ales să nu participe la Jocurile Olimpice, provocând nemulțumiri în rândul populației din Marea Britanie, încântate, în acest an, de evoluțiile Emmei Răducanu în Cupa Billie Jean King.

Emma Răducanu a renunțat la Jocurile Olimpice, dar parcursul de la US Open i-a demonstrat decizia neinspirată

Răducanu a ales să nu meargă la Paris pentru a-și proteja corpul, însă hotărârea sa nu a părut să dea rezultate, Emma părăsind Openul American în runda inaugurală, după un meci cu Sofia Kenin.

Înainte să plece de la New York, Răducanu a afirmat că nu se gândește să joace tenis profesionist într-un regim foarte intens, deoarece strategia sa e să ierarhizeze competițiile, în funcție de importanță.

Răducanu: „Nu cred că o să fiu vreodată genul de jucătoare care joacă treizeci de turnee per an. Nu e stilul meu.”

„Nu cred că o să fiu vreodată genul de jucătoare care joacă treizeci de turnee per an. Nu e stilul meu, nu a fost niciodată. Chiar și când eram junioare, jucam câteva competiții, cele de mare șlem, iar apoi mă întorceam la școală.

Întotdeauna am procedat așa. Chiar și atunci când am câștigat US Open, am jucat numai câteva turnee tot anul.

Nu mă grăbesc să joc foarte multe turnee. Mai degrabă mi-aș propune câteva competiții și să fiu pregătită să le joc pe cele pe care le-am ales,” a declarat Emma Răducanu la New York.

În 2024, Emma Răducanu a jucat 30 de meciuri oficiale, din care a câștigat 18.