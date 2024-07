Carlos Alcaraz (21 de ani) și-a apărat titlul de campion la Wimbledon, administrându-i lui Novak Djokovic un eșec în minimum de seturi, în finala Wimbledon 2024.

Tenismenul din Murcia a fost urmărit inclusiv de Emma Răducanu (21 de ani) câștigând ultimul act pe iarba londoneză, scor 6-2, 6-2, 7-6.

Dar când jurnaliștii spanioli l-au întrebat pe Alcaraz despre prezența Emmei Răducanu în tribunele Terenului Central, acesta s-a rușinat, și-a acoperit mâna cu fața, a privit în jos și a zâmbit pe fond nervos, înainte de a se pronunța.

„Nu știu dacă a venit să vadă finala sau să mă vadă pe mine. Multă lume a venit să vadă meciul. Cred că eu și Djokovic propunem un spectacol bun, un meci grozav pe teren.

Trebuie să o întrebați pe ea, dar sper că i-a plăcut.

Îmi imaginez că a vrut să vadă finală, din moment ce este de prin zonă. Dacă era un Grand Slam în Murcia, 100% m-aș fi dus să urmăresc finala, indiferent de cine ar juca” a declarat campionul de la Wimbledon.

Gerard Butler, Andre Agassi și Rod Laver au fost doar câteva dintre vedetele văzute în tribunele arenei principale de la Wimbledon, cu ocazia finalei Wimbledon 2024.

LMFAO why would they ask carlos about emma im crying ???? pic.twitter.com/Dl6bbkMeYw