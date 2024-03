„Nu mai are psihicul” Ce a observat CTP la Simona Halep, în primul meci jucat după un an și jumătate de absență

Simona Halep a revenit în tenisul mondial cu o înfrângere care s-a simțit ca o victorie.

Sportiva din țara noastră s-a arătat bucuroasă de întoarcerea în lumea bună a tenisului, în ciuda scorului înregistrat în meciul cu Paula Badosa, 1-6, 6-4, 6-3.

CTP: „Simona are nevoie să-și reconstruiască psihicul de concurs.”

Analizându-i prestația la reapariție, Cristian Tudor Popescu a spus despre Simona Halep că nu dispune momentan de psihicul de concurs, pe care este nevoită să și-l reconstruiască pentru a reveni în top.

„Poate să prindă un meci foarte bun, după care două-trei meciuri rele. Ea trebuie să se stabilieze la un nivel înalt. Poate să-l atingă... Eu am spus că primul meci trebuie să fie bun, pentru că va fi adrenalina, va fi bucuria de a se întoarce pe teren.

Dar, după aceea, pentru că nu are osânza pregătirii în spate, ea nu are meciuri în cap, nu are psihic de concurs cu cinci meciuri, șapte meciuri care trebuie câștigate ca să ajungi campion.

Simona Halep își poate începe sezonul de zgură la Stuttgart, după barajul Ucraina - România

Nu mai are psihicul ăsta după atâta vreme, trebuie să și-l reconstruiască. După două meciuri bune, poate urma o coborâre, urmând ca, după această vale, dacă se întâmplă, să se ducă spre nivelul care a consacrat-o”, a declarat Cristian Tudor Popescu într-un interviu acordat GSP.

Simona Halep va juca în sezonul de zgură sub comanda antrenorului catalan, Carlos Martinez, care a condus-o pe Daria Kasatkina într-o semifinală a turneului de la Roland Garros, în ediția 2022.

Radu Abramescu, despre Simona Halep în 2024: „E mai important un sfert la Roland Garros decât o participare la Olimpiadă”