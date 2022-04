Blockbuster Swiatek - Osaka în finală. La 18 ani, Alcaraz leagă semifinalele în turnee Masters 1000: cine sunt semifinaliștii de la Miami 

Zi plină de evenimente în a zecea zi de concurs la Miami. Ziua a fost începută de încercarea eșuată a rusului Daniil Medvedev de a redeveni lider ATP, numărul 2 ATP înclinându-se în două seturi, în favoarea polonezului Hubert Hurkacz (10 ATP), scor 7-6, 6-3.

În clasamentul ATP LIVE, Daniil Medvedev a ajuns la 8410 puncte, cu doar 10 mai puține decât Novak Djokovic, care va începe luni, 4 aprilie, a 364-a săptămână a carierei ca număr 1 mondial.

Seara a fost continuată de victoria cu revenire de scor a japonezei Naomi Osaka (77 WTA) în detrimentul campioanei olimpice, Belinda Bencic (28 WTA), scor 4-6, 6-3, 6-4.

Confirmând prestația stelară la serviciu din faza sferturilor, când i-a servit Daniellei Collins 13 ași, Naomi Osaka a plusat numărul până la 18 reușite de acest tip, în fața Belindei Bencic, care a adunat doar 7 ași și cu 5 duble greșeli mai multe decât oponenta.

În sesiunea de seară, Carlos Alcaraz a semnat o revenire similară cu cea a niponei, eliminând una dintre surprizele plăcute ale sezonului în ATP, Miomir Kecmanovic, scor 6-7, 6-3, 7-6.

Tenisimenul sârb (22 de ani, 48 ATP) l-a pus la grea încercare pe Carlos Alcaraz, care a luat trei puncte cruciale la rând, la scorul de 4-5 în tiebreak-ul setului decisiv și leagă astfel un Sunshine Double senzațional. Alcaraz bifează semifinală la Miami, după ce s-a oprit în această fază la Indian Wells, după un meci de trei seturi cu Rafael Nadal.

În ierarhia ATP LIVE, Alcaraz urcă alte două poziții și se apropie la doar 4 locuri de primii zece jucători ai Planetei, la vârsta de numai 18 ani.

În încheierea zilei, Iga Swiatek și-a extins la 16 numărul succeselor consecutive în WTA, dispunând de Jessica Pegula, scor 6-2, 7-5. Campioană la Doha și la Indian Wells, Swiatek a acces în finala de la Miami, unde o va înfrunta pe Naomi Osaka, în fața căreia a pierdut singurul meci direct, jucat în 2019, la Masters-ul Canadian, 7-6, 6-4.

Casper Ruud (8 ATP) - Francisco Cerundolo (103 ATP), vineri, ora 20:00

Hubert Hurkacz (10 ATP) - Carlos Alcaraz (16 ATP), sâmbătă, ora 02:00

Iga Swiatek și Naomi Osaka se vor duela în ultimul act al Miami Open 2022 duminică, în data de 3 aprilie, după miezul nopții.

Șirul de 16 meciuri câștigate de Iga Swiatek în WTA este cel mai lung reușit de vreo jucătoare în ultimul an. În ultimii ani, doar Naomi Osaka a adunat mai multe succese fără meci pierdut, 23, între US Open 2020 și Miami 2021.

În 2022, Iga Swiatek a acumulat în primele trei luni ale sezonului mai multe puncte în WTA Race, 3310, - clasamentul care stabilește jucătoarele calificate la Turneul Campioanelor - decât în întregul sezon 2021, 3226.

Iga Swiatek is the 4th player to win 16+ consecutive matches at WTA 1000 events.

The last player to do so was Serena Williams, who won 26 between 2013 Miami-Cincinnati)

Also:

28: Caroline Wozniacki (2010 Montreal-2011 Miami)

17: Victoria Azarenka (2012 Tokyo-2013 Madrid) pic.twitter.com/aWbb0Bfqvu