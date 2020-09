Benoit Paire e noul Nick Kyrgios! Ce a putut face tenismenul francez la Roma i-a innebunit pe arbitru si pe adversarul sau

Benoit Paire a facut mult scandal pentru un meci care a durat doar 65 de minute.

Benoit Paire a pierdut in primul tur al competitiei ATP Masters 1000 de la Roma, scor 2-6, 1-6 in fata italianului in varsta de 19 ani, Jannik Sinner. Partida s-a incheiat dupa 65 de minute, timp suficient pentru tenismenul francez sa incalce regulamentul.

Numar 24 ATP, Paire a ajuns la 31 de ani la maturitatea tehnica a unui tenismen profesionist, dar din nefericire actiunile sale de pe teren nu aduc cele mai mari beneficii tenisului. Totul a plecat de la faptul ca arbitrul i-a interzis francezului sa cheme fizioterapeutul.

Benoit Paire, furios pe organizatorii turneului de la Roma: "Programare de rahat! Am avut o singura cerinta: sa nu ma puneti sa joc luni, ci marti!"



Benoit Paire threw a massive tantrum at the Italian Open last night ???? pic.twitter.com/3TKGLXMf6d — Eurosport UK (@Eurosport_UK) September 15, 2020

Dincolo de faptul ca nu a aratat ca ar fi depus eforturi considerabile in timpul meciului, Benoit Paire s-a certat cu arbitrul de scaun, a aruncat racheta in aer si cu o sticla in teren, pe care a impins-o in afara terenului cu racheta, nearatandu-i respectul cuvenit nici arbitrului, si nici oponentului sau.

In plus, Benoit Paire - jucator depistat o data pozitiv la testul COVID-19 la New York, fapt suficient cat sa conduca la o polemica finalizata cu organizatorii americani interzicandu-i participarea la US Open 2020 - a adoptat o atitudine zeflemitoare la adresa masurilor de preventie impotriva raspandirii coronavirusului, punandu-si masca pe fata in timpul dintre game-uri, lucru care nu a fost niciodata cerut jucatorilor.

Paire is wearing a mask during the changeover. pic.twitter.com/hy0uxRfp3z — Del???????? (@Stroppa_Del) September 14, 2020