Andreea Prisacariu (23 de ani, 350 WTA) a ieșit din nou campioană în circuitul ITF.

Sportiva ieșeană s-a impus în proba de dublu a competiției W15 de la Monastir (42), alături de brazilianca Ana Candiotto.

15k Title with @anacondiatto and semis in singles. I decided to retire because I need to take it easy and prioritize my health first so I can play the both 25k in my calendar. Also it was the first tournament after injury and to be honest, I am grateful for each game. pic.twitter.com/aPKNGOolKB