Una dintre sportivele din România care atrag atenția, Andreea Prisacariu (23 de ani) a explicat ce caută, pe plan emoțional, și care îi sunt așteptările de la un bărbat.

„Mă consider o tipă sexy. Sunt senzuală, sunt frumoasă, nu sunt modestă,” s-a autodescris jucătoarea de tenis, după ce a povestit, cu lux de amănunte, cum ar trebui să decurgă începutul unei relații emoționale durabile.

Andreea Prisacariu a declarat că își dorește un bărbat romantic

Întrebată care este diferența dintre un băiat și un bărbat, Andreea Prisacariu a replicat: „Băiatul este acela care aleargă, să prindă cât mai multe. Îi văd de la șapte semafoare încoace. Sunt ăștia care se gândesc: 'Hai s-o luăm și pe-asta, și pe-asta, și pe-asta, mamă, ce-am făcut eu...' Pe bune? Cu asta te lauzi acum? Cu câte și cum? Ce-i panarama asta, acum pe bune? Un băiat e cel care minte, care nu are grijă de iubita lui, dacă are, e cel care nu vrea să dezvolte nimic, apare-dispare. Există seen-ul, block-ul, apare și dispare, iar tu nu mai înțelegi nimic,” a spus Prisacariu, în emisiunea „Un Podcast.”

„Toată lumea e vitează în scris, dar nimeni nu mai știe să cumpere o floare, să scoată o fată la întâlnire, nimeni nu mai știe să vină cu mașina, să te ia de acasă, să te aducă... nimeni nu mai are tupeul să intre să îți cunoască tatăl. Niciunul nu mi-a cunoscut tatăl, pentru că ei sunt doar cu textul, iar scrisul nu îți ține de cald. Eu am nevoie de conexiune mentală,” a adăugat jucătoarea ieșeană.

„Am nevoie de conexiune mentală. De altele, sunt sătulă. Nu mai pot! Am 23 de ani și nu mai pot.”

„Eu, când o să îl întâlnesc pe unul care o să-mi zică că vrea să îl vadă pe domnul colonel, atunci ăla este un mare semn bun. Se înțelege la sine, diferența dintre un băiat și bărbat.

Mie bunica mi-a explicat cum a fost cu bunicul, mi-a plăcut foarte mult întâlnirea lor. Ea traversa strada, venind de la piață, iar bunicul traversa, de partea cealaltă, cu un prieten de-ai lui. A văzut-o - bunica mea a fost o frumusețe și este în continuare, iar bunicul a fost superb - și l-a pus pe prietenul lui să o oprească pe bunica mea și să-i spună că Ion vrea să o scoată în oraș.

După, a fugit pe trecerea de pietoni după ea, și i-a zis: 'Domnișoară, sărutmânuțele, vin la tine acasă la ora cutărică, te iau, te duc la teatru și te aduc înapoi.

Mie astea mi se par povești de dragoste: mai întâi, ieșitul ăsta, cunoscutul. În asta vreau să cred și asta vreau să îmi fie dat să mi se întâmple și mie, la un moment dat.

Că de altele, sunt sătula, nu mai pot. Nu mai pot! Am 23 de ani și nu mai pot. Vă dați seama, că nu mai pot? Trecem mai departe, că intrăm în depresie, pe partea asta,” a dezvăluit Andreea Prisacariu, în acest podcast.

