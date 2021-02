"Am fost abuzat si buimacit de la atatea jigniri!" | Directorul Australian Open, Craig Tiley povesteste CALVARUL prin care a trecut pentru a organiza turneul in acest an

Craig Tiley ocupa functia de CEO al Tennis Australia din octombrie 2013.

Sarcina de a organiza la standarde inalte Australian Open a fost mult mai dificila pentru directorul turneului, Craig Tiley, decat in sezoanele anterioare, admite CEO-ul Tennis Australia.

"In ultimele sase saptamani am dormit intre trei si patru ore. Patru ore si treizeci de minute, asta a fost o noapte buna. Trei ore si 10 minute. Doua ore si cincizeci. Calitatea somnului meu a fost sub medie si am slabit din cauza stresului," recunoaste directorul turneului Australian Open, Craig Tiley, verificandu-si bratara fitness, noteaza Perth Now. Craig nu a avut timp pentru familie in ultima luna si jumatate; in fapt, si-a trimis sotia si copiii departe de nebunia din Melbourne pentru a-i proteja de stresul adus de competitie.

Incepand din luna martie a anului trecut, responsabilitatea de a fi director de turneu de Grand Slam a apasat puternic asupra lui Craig Tiley. Nu totate lucrurile au functionat perfect la Australian Open 2021, un numar de 74 de sportivi trebuind sa se carantineze total, dupa ce au zburat inspre Melbourne impreuna cu persoane pozitive la COVID-19.

"Am fost abuzat verbal la telefon. Erau multe plangeri despre multe lucruri, iar unele erau justificate, incercam sa dam tot ce avem mai bun. De obicei, cand primeam critici, primeam o data, dar acum s-a intamplat timp de 15 zile consecutiv. Familia a plecat si am ramas singur acasa vreo sapte-opt zile. Aveam nevoie sa fiu singur, eram zdrobit de critici. Am spus la inceput ca vom tine acest turneu pentru a arata lumii ce poate fi facut intr-o pandemie," a adaugat Craig Tiley pentru Perth Now.

Desfasurarea Openului Australian 2021 a fost o reusita, dar nu si din punct de vedere financiar. Daca inainte de startul turneului, organizatorii anuntau ca au cheltuit $40 de milioane doar pentru a aranja transportul tuturor sportivilor si al membrilor staff-ului implicati in turneu via chartere private, bilantul final este mult mai ingrijorator. Toate cele 80 de milioane de dolari australieni din rezervele Federatiei Australiene de Tenis au fost consumate, iar in plus acestia au fost nevoiti sa imprumute alte sume care vor totaliza intre $40-$60 milioane.