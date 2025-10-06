Calificat în turul secund al competiției ATP Masters 1000 de la Shanghai, numărul trei mondial, Alexander Zverev i-a numit pe Carlos Alcaraz și Jannik Sinner ca primi beneficiari ai unei strategii aplicate de organizatorii ATP în ultima perioadă.

Tenismen de forță cu un serviciu extrem de puternic, Alexander Zverev se opune trendului recent de a reduce viteza suprafețelor de hard, o direcție notată inclusiv în Openul Transilvaniei, turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca.

Zverev crede că Sinner și Alcaraz sunt favorizați de organizatorii competițiilor ATP

Tenismenul din Germania critică intenția oficialilor de competiții de a omogeniza suprafețele de joc și de a minimiza diferențele de viteză care, odinioară, erau considerate mai mari, inclusiv de voci precum Roger Federer.

„Viteza suprafeței e mai mică în acest an. Ești un jucător care preferă constanța în ceea ce privește suprafețele de joc sau preferi să existe varietate în vitezele de joc?”, a fost întrebat Alexander Zverev la Shanghai, prilej de care acesta s-a folosit pentru a-și exprima clar punctul de vedere față de această tendință.