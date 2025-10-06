VIDEO Zverev i-a atacat direct pe Sinner și Alcaraz: germanul confirmă teoria lui Federer și îi acuză grav pe organizatorii de turnee ATP

Zverev i-a atacat direct pe Sinner și Alcaraz: germanul confirmă teoria lui Federer și îi acuză grav pe organizatorii de turnee ATP
Alexander Zverev (28 de ani, 3 ATP) a făcut o declarație controversată, la Shanghai.

Alexander Zverev Roger Federer Carlos Alcaraz Jannik Sinner
Calificat în turul secund al competiției ATP Masters 1000 de la Shanghai, numărul trei mondial, Alexander Zverev i-a numit pe Carlos Alcaraz și Jannik Sinner ca primi beneficiari ai unei strategii aplicate de organizatorii ATP în ultima perioadă.

Tenismen de forță cu un serviciu extrem de puternic, Alexander Zverev se opune trendului recent de a reduce viteza suprafețelor de hard, o direcție notată inclusiv în Openul Transilvaniei, turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca.

Zverev crede că Sinner și Alcaraz sunt favorizați de organizatorii competițiilor ATP

Tenismenul din Germania critică intenția oficialilor de competiții de a omogeniza suprafețele de joc și de a minimiza diferențele de viteză care, odinioară, erau considerate mai mari, inclusiv de voci precum Roger Federer.

„Viteza suprafeței e mai mică în acest an. Ești un jucător care preferă constanța în ceea ce privește suprafețele de joc sau preferi să existe varietate în vitezele de joc?”, a fost întrebat Alexander Zverev la Shanghai, prilej de care acesta s-a folosit pentru a-și exprima clar punctul de vedere față de această tendință.

„Organizatorii de turnee își doresc ca Jannik și Carlos să joace bine.”

„Nu, urăsc atunci când suprafețele de joc au aceeași viteză, să fiu sincer. Simt că organizatorii de turnee se îndreaptă în această direcție; evident, își doresc ca Jannik și Carlos să joace bine în fiecare turneu, ei asta preferă.

Am fost în circuit în ultimii doisprezece ani. Întotdeauna am avut suprafețe diferite, turnee care ne plăceau mai mult și turnee care ne plăceau mai puțin.

Nu puteai juca la fel pe hard, iarbă sau zgură. Acum, aproape că poți să joci la fel pe toate suprafețele. Nu îmi place. Tenisul are nevoie de varietate, de mai multe stiluri de joc,” a răspuns Alexander Zverev.

Ce a spus Roger Federer despre diferențele suprafețelor de joc văzute în 2025

Retras din tenisul profesionist în 2022, Roger Federer continuă să urmărească acțiunea „Sportului Alb” și a vorbit recent despre această uniformizare a vitezelor suprafețelor de joc.

Tenismenul elvețian a spus următoarele, într-un podcast filmat alături de Andy Roddick: „Nu e în regulă și mă învinuiesc și pe mine, pentru că am făcut parte din forul decizional.

Vrem să îi vedem pe Alcaraz și Sinner adaptându-și jocul pe suprafețe ultra-rapide. Apoi, vrem să îi urmărim și pe o suprafață super-lentă.

Organizatorii de turnee au permis schimbarea vitezei mingilor, vitezei suprafețelor, iar acum poți să câștigi Roland Garros, Wimbledon și US Open jucând același stil de tenis. E la fel, în fiecare săptămână,” a punctat Federer, în podcastul Served.

