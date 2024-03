Îndoliată de moartea fostului său iubit Konstantin Koltsov, survenită marţi, Arina Sabalenka a câştigat, vineri, meciul din turul doi de la la turneul WTA 1000 de la Miami, în faţa Paulei Badosa (6-4, 6-3).

Îmbrăcată în negru, Sabalenka a învins-o pe cea mai bună prietenă a sa din circuit, după o oră şi 23 de minute, într-un meci perturbat de ploaie.

În primul tur, Badosa trecuse de Simona Halep, revenită în circuit după un an şi jumătate.

Sabalenka va juca în turul trei cu sportiva ucraineană Anhelina Kalinina, care a trecut de daneza Caroline Wozniacki, scor 5-7, 7-5, 6-4.

Moartea fostului jucător de hochei pe gheaţă din NHL Konstantin Koltsov, iubitul jucătoarei belaruse de tenis Arina Sabalenka, este tratată ca o "aparentă sinucidere", a anunţat, marţi, poliţia din Miami-Dade.

Konstantin Koltsov, care a jucat în NHL, campionatul nord-american de hochei pe gheaţă, a avut trei copii cu soţia sa, Iulia, de care a divorţat în 2020, înainte de a începe o relaţie cu Arina Sabalenka. El avea 42 de ani.

