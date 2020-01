A SPART RACHETA IN DOUA! Reactia Simonei la pierderea primului set dupa o ora de joc si patru mingi de set ratate! 

Halep si-a pierdut cumpatul la Melbourne.

Simona Halep si-a afisat frustrarea considerabila acumulata dupa infrangerea din primul set al semifinalei cu Garbine Muguruza. Romanca si-a spart racheta, lovind-o de pamant de doua ori cu putere.

Totul s-a intamplat dupa un prim set foarte echilibrat care a durat peste o ora, Simona ratand patru mingi de set si pierzandu-l dupa ce a salvat alte doua ale adversarei.

Muguruza s-a impus cu 10-8 in tiebreak dupa o minge scurta pusa in terenul advers la care Simona a ajuns dar n-a putut decat s-o returneze in fileu.