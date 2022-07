"A fost deportat din Australia, acum facem și noi același lucru cu el?" Un american celebru e revoltat de ce i se întâmplă lui Djokovic

Sârbul a câştigat recent turneul de Mare Şlem de la Wimbledon pentru a şaptea oară, dar nu poate intra pe teritoriul Statelor Unite fiind nevaccinat, în condiţiile în care autorităţile americane au impus o astfel de interdicţie.

pentru a şaptea oară, dar nu poate intra pe teritoriul Statelor Unite fiind nevaccinat, în condiţiile în care autorităţile americane au impus o astfel de interdicţie. Federaţia americană de tenis a menţionat că nu poate face excepţie de la regulile anticovid impuse la nivel naţional, deşi l-a inclus pe Djokovic printre jucătorii care ar urma să participe.

"Trebuie să găsim o modalitate de a-l aduce Novak în SUA, la US Open. Cum ar putea fi această competiţie în absenţa sa? El tocmai a câştigat Wimbledon, este un mare campion, trebuie să fie prezent şi la US Open. Bun, nu sunt de acord cu decizia lui de a nu se vaccina, dar îi respect punctul de vedere. În prezent, el este printre cei mai în formă jucători şi e normal să fie foarte precaut cu privire la ceea ce-şi bagă în corp.

Acum spunem că, din cauza alegerii sale, nu poate participa la US Open? Serios? A fost deportat din Australia, acum facem şi noi acelaşi lucru cu el? Sper ca cineva va rezolva această chestiune şi Nole va fi acolo. Ar fi o nebunie să i se interzică participarea", a spus John McEnroe.

Aproape 12.000 de persoane au semnat o petiţie online care solicită Federaţiei americane de tenis (USTA) să colaboreze cu guvernul federal pentru a-i permite lui Novak Djokovic să joace la US Open, deşi nu s-a vaccinat contra Covid-19.

Djokovic, nr. 7 ATP, campionul de la Wimbledon, nu ar putea participa în acest an la US Open conform reglementărilor în vigoare care permit accesul în Statele Unite doar persoanelor cu schema completă de vaccin şi care prezintă documentele necesare înainte de îmbarcarea în avion.

Campionul sârb, cu 21 de titluri de Grand Slam în palmares, a câştigat anul trecut Australian Open, Roland Garros şi Wimbledon, dar în ianuarie 2022 nu a putut să-şi apere titlul la Melbourne Park, fiind deportat din Australia din cauză că nu s-a vaccinat contra noului coronavirus.

''Nu există absolut niciun motiv în acest stadiu al pandemiei de a nu-i permite lui Djokovic să joace la US Open 2022. Guvernul SUA şi USTA trebuie să lucreze în comun pentru a-i permite să joace... Rezolvă problema USTA'', se arată în petiţia care a fost lansată pe 21 iunie pe portalul change.org.

Sârbul, care s-a impus la Flushing Meadows de trei ori, ultima oară în 2018, declara în februarie că mai bine pierde turneele de Grand Slam decât să se vaccineze.

Tragerea la sorţi a tabloului principal de la US Open are loc pe 29 august.

În schimb, Djokovic declara săptămâna trecută că "nu este sfârşitul lumii" dacă nu va juca la ediţia din acest an de la US Open.

Djokovic a vorbit despre viitorul său pe termen scurt. Nevaccinat şi neautorizat deocamdată să joace la US Open (29 august - 11 septembrie), sârbul relativizează o posibilă absenţă la New York.

"Sunt tenisman profesionist şi vreau să mă aflu oriunde pot juca. Politica nu mă interesează. Am părerile mele, iar ceea ce vreau este ca fiecare să aibă libertatea să aleagă ce este mai bine pentru el. Mi-aş dori ca, cel puţin, decizia mea să fie respectată. Dacă sunt autorizat, voi fi la New York. Dacă nu, nu este sfârşitul lumii", a afirmat cel care are 21 de turnee de Mare Şlem câştigate.

Nu ar fi prima oară când "Nole" este privat de un turneu de Mare Şlem deoarece nu este vaccinat împotriva Covid. La începutul anului, el a fost nevoit să părăsească Australia şi nu a putut participa la turneul de Grand Slam de la Melbourne.

"Telenovela asta n-a fost, evident, ceva plăcut. Mulţi încă mai cred că am forţat ca să intru în Australia fără autorizaţie, dar nu este adevărat şi am demonstrat-o în instanţă. Nu mă voi duce niciodată într-o ţară care nu mă vrea şi care nu mi-a dat permisiunea. Şi sper să mă pot întoarce acolo în ianuarie. Îmi place Australia şi vreau să revin acolo. Iar acolo am avut cele mai bune rezultate în turneele de Mare Şlem. Sper că voi fi prezent", a spus sârbul. Agerpres