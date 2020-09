"2020 a fost un an frustrant pentru mine!" Reactia Soranei Cirstea dupa ce a invins-o pe Johanna Konta in turul 2 de la US OPEN! Cum s-a pregatit in pandemie

Sorana Cirstea a reusit o victorie uriasa in turul 2 la US OPEN, reusind sa o invinga pe Johanna Konta dupa un meci maraton de aproape 3 ore.

Sorana Cirstea (30 de ani) o va infrunta in turul 3 la US OPEN pe Karolina Muchova (26 WTA), jucatoare din Republica Ceha.

Romanca si-a asigura un cec de 163.000 de dolari odata cu calificarea in turul 3 la US OPEN, iar o calificare in optimile de finala i-ar asigura un sfert de milion de dolari.

Sorana Cirstea: "A fost un an frustrant pentru mine!"

Sorana spune ca se afla intr-o conditie excelenta atat din punct de vedere fizic, cat si psihic, iar pauza competitionala din anul 2020, din cauza pandemiei de coronavirus, nu a facut decat sa o frustreze:

"Am simtit ca am jucat bine de la editia de anul trecut a US Open-ului si pana acum. M-am antrenat bine, sunt bine din punct de vedere fizic si sunt ok din punct de vedere mental, asa ca 2020 a fost un an frustrant pentru mine.

In orice caz, n-am atins rezultatele pe care le speram, asa ca a fost frustrant pentru ca m-am antrenat bine, dar rezultatele au intarziat sa apara. A fost o perioada frustranta. Si, mai ales, in contextul acestei pauze fortate... M-am antrenat intreaga perioada.

Cu doua saptamani inainte de US Open am simtit ca ma topesc, am simtit ca am nevoie de 2 saptamani de pauza. Eram complet obosita. Dar apoi am simtit ca imi revin, ca muncescu cu sport si ca momentul meu va veni! Am crezut in mine si am constientizat ca pot sa inving pe oricine", a declarat Sorana dupa victoria cu Johanna Konta din turul 2 al US Open.