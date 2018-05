Romania se pregateste de revolutia eco! Giurgea si Bratu au testat statiile de incarcare si iti arata la SuperSpeed, sambata, de la 10:30, tot ce trebuie sa stii

SuperSpeed e sambata dimineata, de la 10:30, la ProTV.

Romania se pregateste de revolutia eco! 1.000 de statii de incarcare a masinilor electrice vor fi construite in toata tara.



Romanii care trec la masini electrice primesc pana la 10 mii de euro din partea statului.



SuperSpeed a testat statiile de incarcare din Bucuresti. In capitala sunt 100 de statii in acest moment, iar in 3 ani vor fi peste 1.000 in toata tara.



