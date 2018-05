Mirel Radoi ar putea reveni la FCSB! Conditia pusa lui Becali pentru a lucra din nou impreuna

Radoi spune ca intr-o zi poate antrena din nou echipa nasului sau, Becali.

Pe Dica il vede in continuare la FCSB. "Cred ca Petrescu va pleca, iar CFR va aduce un antrenor strain", spune Radoi.



Radoi, inapoi la FCSB? De ce nu! Radoi ii pune insa conditii nasului sau, Becali.



"Probabil ca un contract pe care s-ar semna ambele parti, doar in conditiile impuse de mine! Am avut oferte din prima liga, dar m-au cautat si echipe din Divizia C. Vor trebui sa treaca 10, 15 ani, sa am rezultate formidabile ca sa ajung pe banca echipei nationale", a declarat Mirel Radoi.