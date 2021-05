(P) Ziua se incepe cu SuperPariuri pe Australia!

Autor: Silviu Elisei

Marile campionate ale Europei sunt intotdeauna binevenite pentru a incheia o zi de pariuri cu succes, insa pariorii devotati trebuie sa-si mentina antrenamentul pe tot parcursul zilei, iar meciurile din Australia sunt cea mai buna oportunitate pentru a plasa cateva bilete la primele ore ale diminetii. Lupta din A-League e destul de stransa, iar finalul de sezon ne aduce SuperMeciuri pentru biletele noastre. Inregistreaza-te aici pe platforma Superbet si pariaza direct de pe contul tau!

Prima clasata si-a asigurat locul!

De departe, cel mai interesant meci al etapei va fi cel dintre Brisbane Roar si Melbourne City. Formatia din Melbourne s-a clasat pe prima pozitie, iar avantajul de 7 puncte pe care si l-a creat i-a garantat mentinerea pe locul fruntas. Deplasarea de la Brisbane nu are miza pentru acestia, insa miza va fi pe biletul tau daca pui un SuperPariu pe favorita ta. The Roar e una dintre cele mai defensive echipe din intreg campionatul, iar acest atu le va da ceva batai de cap posibililor campioni. Melbourne City a castigat ultimele 3 meciuri directe, iar o victorie si in acest duel pare destul de plauzibila tinand cont de forma ambelor echipe. Ultima carte e intotdeauna in mainile tale. Arunca o privire peste oferta Superbet si plaseaza un SuperBilet pe favorita ta!

Calatorii cauta drumul spre calificare!

WS Wanderers si Wellington Phoenix joaca cu miza pe masa in meciul de miercuri. Aflate la egalitate de puncte, cele doua echipe trag tare pentru acelasi scop, calificarea in primele 6 locuri ale campionatului. Din nefericire, echipa Calatorilor vine dupa doua infrangeri consecutive, iar forma buna a rivalei poate fi un avantaj vital in aceasta etapa. Cu certitudine, Wellington e favorita in acest meci, insa e clar pentru noi ca vom avea parte de goluri. Ultimul duel al celor doua echipe s-a finalizat cu 7 goluri inscrise, iar posibilitatea ca istoria sa se repete e destul de mare, tinand cont de lupta din clasament. Vom avea parte de goluri, iar un pariu pe acestea ar fi binevenit pe biletul tau. Incepe-ti ziua cu dreptul si mizeaza pe numarul de goluri!

A 3-a poate fi cu noroc!

Meciul dintre Macarthur si Central Coast Mariners va fi cel mai urmarit duel al etapei. Cele doua formatii vor juca cu miza cea mare pe masa. Aflate la egalitate de puncte pe ultimele locuri de calificare in Play Off, cele doua echipe isi pot juca sansa finala in acest meci. Central Coast Mariners vine dupa un rezultat nefavorabil din meciul cu Melbourne City, insa totul tine de ei sa se repuna pe picioare in acest meci si sa dea de pamant cu rivala din Sydney. Cele doua formatii s-au intalnit doar de doua ori in teren, ambele meciuri fiind finalizate in avantajul Marinarilor din Gosford. Stii cum se spune! A 3-a poate fi cu noroc, iar tinerei formatii din Sydney ii ramane doar optiunea de a lupta pentru calificare. Tu ce spui? Vor reusi Marinarii sa castige si a 3-a oara consecutiv? Descarca aici aplicatia Superbet si arata-ne biletele tale din Super Social!