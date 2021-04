(P) Top 10 lucruri inaintea Sferturilor Europa League plus 13 pariuri recomandate de SuperStats!

Informeaza-te rapid si ia decizii in baza experientei, pasiunii si inspiratiei tale.

Traieste intens aceasta SuperZi din Europa League si fa tot posibilul sa te bucuri de cat mai multe SuperBilete! Iata 10 lucruri de stiut:

1. Sferturile Europa League din oferta Super Cota

Ajax - Roma si Granada - Manchester United sunt partidele pentru care ai la Superbet.ro (si in agentiile Superbet) cele mai mari cote pentru solisti 1;X;2) si sansa dubla (1X; X2; 12).

Arsenal - Slavia Praga (partida in care va juca si romanul nostru, Stanciu) si Dinamo Zagreb - Villarreal sunt celelalte doua sferturi, prezente in oferta SuperExtra, oferta in care cotele pentru solisti 1;X;2) si sansa dubla (1X; X2; 12). Vezi toata oferta

3. Toate Sferturile Europa League sunt si in oferta SuperLive

Intre 22:00 (ora de start a tuturor celor 4 meciuri din sferturile editiei actuale din Liga Europa) si aproximativ 23:50, cand ar trebui sa se incheie meciurile, intra si pariaza in timpul desfasurarii partidelor, fiindca Superbet va mari cotele pentru cele mai populare pariuri live.

4. Imperecherea din Semifinale

Invingatoarea din dubla Ajax-Roma se va duela pentru un loc in finala cu formatia care se va califica mai departe din dubla Granada-Manchester United. Pe cealalta jumatate de tablou e echipa tricolorului Stanciu. Slavia/Arsenal vs Dinamo Zagreb/Villarreal.

5. Finala competitiei e programata pe 26 mai la Gdansk, in Polonia!

Dintre sfert finaliste, doar Ajax si Manchester United au trofeul in palmares. Lancierii l-au castigat in 1992, sub titulatura Cupa UEFA, Diavolii Rosii l-au castigat in 2017,

6. Favoritele Superbet la castigarea trofeului

Man United 2.75, Arsenal 4.00, Ajax 7.00 si Villarreal 7.00 completeaza careul de asi. Tragerea la sorti a lasat loc pentru o finala intre primele doua favorite. Pentru Arsenal, o eventuala finala contra lui Man United in aceasta competitie, duelul ar fi al doilea 100% englezesc, cu trofeul Europa League pe masa. Tunarii au fost invinsi de Chelsea in finala din 2019, disputata in Azerbaidjan, la Baku.

7. Echipele probabile diseara

Arsenal-Slavia

ARSENAL: Leno; Bellerin, Holding, Gabriel, Cédric; Partey, Xhaka; Saka, Ødegaard, William; Aubameyang

SLAVIA: Vagner; Bah, Bořil, Zima, Masopust; Sima, Stanciu, Holes, Provod, Olayinka; Kuchta

Ajax-Roma

AJAX: Scherpen; Timber, Alvarez, Martinez, Tagliafico; Gravenberch, Klaassen, Rensch; Neres, Tadić, Antony

ROMA: Pau López; Mancini, Cristante, Ibañez; Bruno Peres, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Džeko

Dinamo Zagreb-Villarreal

DINAMO: Livaković; Ristovski, Lauritsen, Théophile-Catherine, Gvardiol; Majer, Ademi, Jakić; Ivanusec, Orsić; Petković

VILLARREAL: Asenjo; Foyth, Albiol, Pau, Pedraza; Chukwueze, Capoue, Parejo, Trigueros; Alcacer, Gerard

Granada - Manchester United

GRANADA: Silva; Vallejo, Duarte, Sanchez, Marin; Gonalons, Eteki; Kenedy, Herrera, Machis; Soldado.

MAN UTD: de Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Telles; Fred, Pogba; Greenwood, Fernandes, James; Cavani

8. Cotele speciale marite pentru Stanciu!

6.00 cota pentru un gol marcat de Stanciu!

Sau poate simti sa incerci cota 13.00 pentru Stanciu - marcatorul primului gol in meciul Arsenal-Slavia. Si daca simti ca pe Emirates se va detona “bomba” serii, ai cota 31.00 pentru gol marcat de Stanciu & victorie Slavia!

9. SuperStats

Intra in Superbet si vezi pariurile recomandate in baza statistici relevante! Afla in sectiunea H2H a fiecarui meci din sferturile Europa League si motivatia pentru care urmatoarele pariuri sunt recomandate: IG1+&IIG1+; G2+; 1 in Ajax-Roma, 2/2; GG; O2+; I2; X2; 2 in Dinamo Zagreb-Villarreal, 2 in Arsenal-Slavia si 1; O2+; I 2 in Granada-Manchester United.

