(P) Emotia fotbalului din America Latina creste in lupta pentru Mondial! Se stiu favoritele, dar surprind gafele celor din Columbia si Peru!

Sud-americanii nu se incurca cu Ligi ale Natiunilor, pentru ei preliminariile clasice fiind sfinte. Astfel, in zona CONMEBOL s-au disputat deja 3 etape ale calificarilor pentru CM Qatar 2022, iar lucrurile incep sa se aseze.

de Gigi Stancu



Nu mereu facile pentru favoriti, dar asta e frumusetea fotbalului din America Latina! Argentina si Brazilia castiga la pas, fara sa-si iroseasca inutil energiile, Venezuela si Bolivia se anunta din nou perdante sigure, iar in rest orice e posibil in zona gri dintre locurile 2 si 8.



Brazilia si Argentina au meciuri grele in deplasare





Cele doua eterne favorite la castigarea turneelor finale, Brazilia si Argentina, nu par sa aiba probleme cu calificarea, chiar daca nu merg nici ele ca ceasurile elvetiene. Dupa doua victorii clare, Brazilia a jucat si ea la conservare cu Venezuela si a castigat doar cu 1-0, probabil rezultat prost pentru unii pariori, care au vazut TG3+ sau victorie cu handicap a trupei cariocas. De asemenea, Messi si compania au rupt si ei cateva bilete prin acel 1-1 cu Paraguay, de pe teren propriu, dar e inca liniste la Buenos Aires, datorita celor 7 puncte din clasament. Brazilia joaca la Montevideo, cu Uruguaiul lui Suarez, iar Messi si compania se deplaseaza la Lima, pentru partida cu Peru, care isi disputa una dintre ultimele sanse de a nu ramane mult in spatele plutonului fruntas.



Columbia a dezamagit crunt cu Uruguay





Una dintre cele mai mari surprize ale etapei cu numarul 3 a fost infrangerea la scor de neprezentare a Columbiei cu Uruguay. A fost 3-0 la Barranquilla pentru Cavani, Suarez si compania, iar James Rodriguez si nebunii de la Atalanta (Muriel si Zapata) n-au putut marca. Columbia merge marti seara in Ecuador si spera sa recupereze la Quito punctele mari pierdute acasa, pentru ca nu e de joaca! Chile pare sa-si mai fi revenit dupa victoria cu Peru, scor 2-0, obtinuta prin dubla lui Vidal si are meci de asemenea accesibil, in Venezuela, unde poate obtine a doua victorie din aceste preliminarii.



Paraguay, una dintre cele 3 echipe inca neinvinse





Paraguay s-a reconstruit sub comanda argentinianului Eduardo Berizzo, iar egalul din Argentina dovedeste ca vrea la Mondialul din Qatar. Are o victorie si doua remize in aceste preliminarii, niciun meci pierdut si 3 puncte aparent normale in fata, pentru ca in Paraguay vine Bolivia, ultima clasata. Angel Romero, jucatorul lui San Lorenzo, e golgheterul echipei si a marcat in aceste preliminarii de tot atatea ori cat au marcat Neymar si Firminho, 3 goluri. Victoria e urgenta in acest meci, pentru ca urmeaza partide directe cu Chile, Uruguay si Columbia, din care nu se stie cum iese nationala de la Asuncion.



