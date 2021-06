(P) Așteptăm noi campioane la Euro! Vezi principalele favorite!

Iubim fotbalul și, de asemenea, iubim surprizele pe care acesta ni le oferă.

Rezultatele neașteptate sau noile campioane ne bucură întotdeauna, motiv pentru care la acest Campionat European ne așteptăm la noi campioane în premieră. Sunt echipe mari care și-au demonstrat abilitățile formidabile de-a lungul deceniilor, însă titulatura de campioană la EURO n-a intrat niciodată în palmaresul lor. Fanii și-au spus cuvântul, iar Euro2020 promite a fi cel mai spectaculos sezon al secolului 21. Află cine sunt posibilele campioane și ce mari reușite au avut acestea în trecut.

Al treilea podium va fi cu noroc!

Englezii au inventat fotbalul și tot ei l-au adus la rangul de artă, motiv pentru care naționala Angliei are toate șansele sa fie campioană în premieră la Euro. The Three Lions s-a numărat mereu printre favorite, însă norocul n-a fost niciodată de partea lor la Euro. Fie că vorbim de perioada lui Alan Shearer sau de cea a lui Wayne Rooney, Anglia a reprezentat mereu o forță, iar reușitele din 1968 și 1996 au demonstrat acest lucru.

Știi cum se spune, ghinionul poate veni și la case mai mari, iar englezii au avut parte din plin de el. Europeanul din 1968 a marcat atât o mare reușită, cât și prima participare a echipei naționale, însă puternica echipă a Iugoslaviei s-a impus în semifinale, iar Anglia prindea doar ultimul loc al podiumului într-un moment în care toată lumea se aștepta să fie o campioană surpriză. N-a fost să fie atunci, însă ghinionul a mai lovit încă o dată în semifinalele de la Euro 1996, sezon în care au pierdut la penalty-uri în fața nemților. Deși Alan Shearer deschisese scorul în minutul 3, The Three Lions a fost egalată spre finalul partidei, iar penalty-ul ratat de Southgate a trimis-o pe Germania în marea finală. Misiunea e limpede pentru jucătorii englezi, au nevoie de trofeu în acest sezon și nicio echipă nu pare să le poată sta în cale.

Poate echipa fără căpitan?

Fanii au toată încrederea chiar dacă Eden Hazard va lipsi în primă fază. Belgia are șansa ei, mai ales că primul 11 al vesticilor a impresionat la fiecare meci important. Istoricul o recomandă pe naționala Belgiei printre echipele cu prima șansă la câștigarea trofeului. Prima performanță memorabilă au avut-o în ediția din 1972, campionat european în care naționala Belgiei a prins semifinalele, însă norocul n-a fost de partea lor. Germania de Vest a înfrânt-o, iar echipa belgienilor obținea o primă mare performanță la Euro. Trecând peste înfrângerea grea, a fost un sezon bun pentru vestici, iar 8 ani mai târziu, Belgia juca prima finală din istoria echipei. Emoțiile erau mari, mai ales că nimeni nu se aștepta la o asemenea performanță din partea Diavolilor Roșii. Aceeași rivali care le-au năruit visul în 1972, le-au furat și bucuria la Euro 1980 prin dubla lui Hrubesch. Germanii le-au dat bătăi de cap în toate momentele importante, însă acum a venit timpul ca Belgia să strălucească. Tu ce părere ai? Vor face senzație și fără căpitan?

Modric pregătește un final spectaculos!

Ar fi mirific pentru Luka Modric să-și încheie cariera și cu un Euro câștigat. Prestațiile sale au intrat deja în istoria echipei, însă povestea unui sezon Euro câștigat ar fi un vis pentru căpitanul Croaților. La Campionatul Mondial, Croația a făcut furori, iar acum a venit timpul pentru a bifa o SuperReușită și la Euro. Cele mai mari reușite ale croaților au fost în sezoanele din 1996 și 2008, ani în care Germania și Turcia le-au eliminat prematur din competiție. N-a fost să fie atunci, însă fanii croați pleacă plini de speranță la acest european.



