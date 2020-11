(P) 200.000 lei premii suplimentare săptămâna aceasta în concursul SuperProno! Plasează gratuit pronosticurile tale pe Atletico-Barca!

Superbet oferă jucătorilor săi tot mai multe modalități de a se distra și a-și verifica inspirația dar și nivelul norocului.

Roata SuperSpin are acum un „frate geamăn” în SuperProno! Amândouă sunt disponibile gratuit celor care au cont activ pe platforma de pariere online Superbet.ro. Deschide și tu cont online și te vei bucura de cel mai amplu pachet de beneficii, dublat și de experiențele de joc fără să fii nevoit să plasezi mize reale! Înregistrează-te chiar acum și plasează-ți pronosticurile pentru SuperProno!

90 de minute în care se pot câștiga 100.000 lei plus premiile de 100.000 lei reportate după ce România-Norvegia a fost anulat ! Grăbește-te!

Săptămâna aceasta este una specială, fiindcă valoarea premiilor e dublă! S-a ajuns aici după ce meciul în care ar fi trebuit să-l vedem pe Haaland pe Arena Națională nu s-a mai jucat. Superbet a reportat premiile și le-a adăugat celor acordate normal la SuperProno, 100.000 lei, ajungându-se așadar la o sumă de 200.000 de lei ce va fi împărțită jucătorilor care dau pronosticuri corecte pe SuperProno.

Trei răspunsuri corecte te califică între jucătorii ce vor împărți între ei alți 70.000 lei. Dacă vei prinde o serie de 4 predicții corecte, vei fi între cei care împart încă 60.000 lei! 200.000 de lei de câștigat pentru un efort de câteva secunde. Estimăm că în aproximativ 10 secunde îți poți plasa cele 4 pronosticuri SuperProno. Acestea sunt:

1. Care va fi scorul exact al meciului Atletico Madrid-FC Barcelona?

2. Se va dicta minim un penalty sau se va acorda minim un cartonaș roșu în meci ?

3. Care va fi numărul total de cornere al meciului?

4. Câte cartonașe galbene vor fi acordate în meci?

SuperStats pentru SuperPronosticuri

Dincolo de premiile uriașe în valoare de 200.000 de lei în competiția de pronosticuri SuperProno din acest meci, Superbet îți pasează și SuperStats relevante pentru a te ajuta să iei mai rapid o decizie. În acest sezon, ambele echipe au beneficiat de câte 3 penalty-uri în La Liga. Media de cornere a fiecăreia dintre ele este 4.71 în dreptul „saltelarilor”, 7.71 în dreptul catalanilor. În ceea ce privește avertismentele, Atletico n-a primit cartonaș roșu și are o medie de 1.86 galbene încasate per meci, Barca a primit un cartonaș roșu, iar media de galbene per meci este de 2.14.

Pe Wanda Metropolitano va fi al 4-lea meci direct. Arena pe care Atletico Madrid s-a mutat începând cu sezonul 2017-2018, despărțindu-se de legendarul Vicente Calderon a fost martora unor scoruri de sub 2.5 goluri (1-1 în 2017 și 2018, 0-1 în 2019). Media de galbene în aceste 3 meciuri e de fix 7 avertismente (niciun cartonaș roșu până acum), iar media de cornere este de fix 9 lovituri de colț! Instalează chiar acum aplicația Superbet și plasează pronosticurile pentru SuperProno: scor, penalty sau eliminare, total cartonașe galbene și total cornere.

În acest moment, Atletico (locul 3 cu 17 puncte) e singura echipă neînvinsă în La Liga în acest sezon după 7 etape jucate și are și cea mai bună defensivă, cu doar două goluri încasate. Va fi un meci Griezmann vs Atletico dar nu și Luis Suarez vs Barcelona, superstarul Uruguayan fiind în izolare, după ce a fost testat pozitiv pentru COVID-19. Cea mai afectată de indisponibilități e echipa antrenată de Diego El Cholo Simeone, superantrenorul fiind nevoit să se descurce fără 7 oameni: Luis Suarrez, Carrasco, Diego Costa, Herrera, Savic, Torreira și Vrsaljko. Ronald Koeman vine la Madrid fără Ansu Fati, Coutinho, Umtiti și Arajaulo.

Pentru o experiență completă, bineînțeles că poți și vedea în direct pe site-ul Superbet.ro și aplicația Superbet meciul Atletico Madrid – FC Barcelona și poți vedea pe loc, câte și care dintre pronosticurile plasate de tine în SuperProno pentru acest superduel sunt “verzi”. Vino și plasează-le gratuit și bucură-te de ce-ți oferă Superbet fără să fie nevoie să investești bani reali.

#ÎmpreunăSuntemSuper #PariemPeBine