(P) Gica Craioveanu isi sustine favorita in maratonul EURO! 

Trebuie sa admitem! Fiecare dintre noi are o echipa de suflet si o favorita la acest Campionat European, iar sustinerea fiecaruia se va indrepta intotdeauna catre echipa preferata.

Bineinteles, dupa o cariera fabuloasa construita in Tara Raurilor, Gica Craioveanu va merge pe mana Spaniei la EURO, fiind convins ca prestatia echipei selectionate de Luis Enrique va fi remarcabila inca din primele meciuri. SuperAmbasadorul nostru are toata increderea in Furia Rosie, insa hai sa vedem ce asteptari are de la acest Campionat European si cine sunt jucatorii spanioli care i-au captat atentia lui Grande de-a lungul timpului.

Consideri ca „Furia Rosie” porneste cu prima sansa in grupe?

Desigur! Din punctul meu de vedere, Spania este cea mai buna echipa a grupei. In ciuda adversarilor puternici pe care ii are, Spania si-a demonstrat suprematia in fotbalul european pe parcursul ultimilor 10-15 ani.

Crezi ca vor reusi sa repete reusitele din 2008 si 2012 la acest Campionat European?

E dificil sa repete performantele din 2008 si 2012. Desi au acelasi sistem, Spania este o echipa diferita, iar generatia pe care a avut-o in acei ani a fost, de departe, cea mai buna generatie a Spaniei.

Ai jucat impotriva lui Luis Enrique in La Liga, consideri ca este un antrenor mai bun decat a fost ca jucator?

Am jucat de foarte multe ori cu Luis Enrique, destul de mult incat sa-mi dau seama ca are un caracter puternic atat ca jucator, cat si ca antrenor. Este un om decis si sigur pe sine, insa consider ca a fost mai bun ca jucator pana acum, iar in viitor va deveni mai bun in postura de antrenor.

In calitate de atacant, pe cine consideri cel mai bun atacant din istoria nationalei Spaniei?

Spania a avut mereu un SuperMarcator! Pentru mine, cel mai important a fost David Villa, “El Guaje”, fara indoiala. Prestatiile sale au fost decisive in multe meciuri.

Care crezi ca a fost motivul principal pentru care Spania n-a mai avut o prestatie atat de buna la ultimul Euro?

Spaniolii au intampinat sfarsitul unei generatii. Au avut fotbalisti foarte buni, insa schimbarea unei generatii trebuie sa se faca treptat. In cazul Spaniei, acest lucru nu s-a putut, foarte multi jucatori buni s-au retras, iar acest fapt s-a resimtit in jocul spaniolilor. Poate si faptul ca n-au avut un lider asemeni lui Puyol a fost unul dintre motive. Sergio Ramos e un jucator foarte bun, dar Puyol avea harul sau de a-i apropia pe jucatori, indiferent de clubul de la care proveneau. Cu jucatori de la Real, Barca si Atletico el reusea sa formeze un grup solid.

Cine crezi ca va fi golgheterul grupei?

Eu as merge pe mana lui Gerard Moreno. Este cel mai bun marcator spaniol din La Liga, iar in prezent se afla intr-o forma excelenta. Dupa castigarea Europa League, se simte si mai motivat sa castige, fapt care va influenta considerabil prestatia sa de la acest Campionat European.

Daca ai fi in postura selectionerului, ce jucator ai mai convoca la nationala Spaniei?

Mi-e dificil sa-ti raspund la aceasta intrebare, Luis Enrique a luat mereu cei mai buni jucatori ai momentului si cred ca doar un nebun n-ar alege jucatorii in cea mai buna forma. Pe vremuri, optiunile erau multiple, insa acum nici spaniolii nu mai au atat de multe talente.

Care consideri ca este punctul slab al spaniolilor?

Spaniolii vor avea ceva probleme in aparare, implicit si goalkeeper-ul, consider ca acesta este punctul lor slab. Cuplul de fundasi centrali nu va mai fi atat de bine sudat ca precedentul, mai ales ca Ramos si Pique au avut peste 100 de meciuri jucate impreuna la nationala.

Ce pariu ai plasa pentru meciul cu Suedia?

Merg pe o victorie a Spaniei, insa la limita (1-0, 2-1).

Ansu Fati si Pedri sunt cei mai tineri jucatori convocati, crezi ca se pot ridica la nivelul asteptarilor in acest Campionat European?

Sunt de parere ca Pedri va fi cel mai bun tanar al Spaniei si ca va ajunge la Euro intr-o forma excelenta, tinand cont de sezonul precedent din campionat. In privinta lui Ansu Fati, nu cred ca are vreo sansa, este deja accidentat de 7 luni, iar in cazul unei reveniri, prezenta lui va fi una minora in jocul echipei.

Ce a mai pastrat Furia Roja din stilul tiki-taka implementat de generatia lui Xavi si Iniesta?

A pastrat filozofia de joc din perioada tiki-taka, 4-3-3-ul cu doi jucatori „box to box” la mijlocul terenului. Continua sa paseze foarte bine si sa aiba o posesie ridicata. De asemenea, atacul a ramas plin de jucatori creativi, inventivi, care stiu sa inscrie in momentele importante.

Pe o scara de la 1 la 10, cat crezi in sansele Spaniei de a castiga trofeul?

As zice 7 pe aceasta scara. Sunt cateva echipe de top care ajung la EURO intr-o forma excelenta. Jocul va fi strans de aceasta data!

Pe hartie, diferenta dintre Spania si restul echipelor din Grupa E e una mare. Anticipezi vreo surpriza din partea Suediei, Poloniei sau Slovaciei?

In momentul de fata, cred ca doar Suedia ii poate pune probleme Spaniei. Jucatorilor spanioli nu le place stilul de joc agresiv, cu marcaj strans si “lipicios” din partea adversarilor. Suedia e o echipa greu de batut, fapt care le-ar putea crea ceva probleme spaniolilor. Polonia are o forma din ce in ce mai slaba, iar Slovacia, cu parere de rau o spun, nu se ridica la nivelul Spaniei.

Care e tanarul jucator din lotul Spaniei care crezi ca va "exploda" la EURO?

Pedri are un foarte mare potential, insa depinde foarte mult si de pozitia pe care i-o va alege Luis Enrique. Ar trebui sa renunte la un jucator precum Thiago, Merino sau Ruiz pentru a-i face culoar lui Pedri catre postul in care ofera cel mai bun randament.

Mai e linia de mijloc principala forta a Furia Roja?

Da, mijlocul ramane cel mai important, fapt datorat pasatorilor foarte buni. Fabian, Merino si Pedri sunt jucatori care marcheaza destul de des, tot acestia sunt si cei mai capabili sa dea o pasa filtranta sau un assist. Nivelul calitatii jocului e ridicat la mijlocul terenului, iar Spania pare un izvor nesecat de playmakeri.

Spania a dat, de-a lungul timpului, golgheteri de superclasa. E Alvaro Morata capabil sa duca mai departe mostenirea lui Fernando Torres si David Villa?

Nu cred ca va fi titular Morata, eu ma astept sa joace Gerard Moreno sau Iago Aspas. Sunt mai multe optiuni, iar Gerard mi se pare ca are un instinct de marcator similar cu cel al lui David Villa. Torres avea alt tipar de joc, iar Villa era varful pur sange care putea inscrie in orice moment al meciului. E adevarat ca lui „El Nino” ii placeau mai mult finalele, motiv pentru care acesta stralucea in fiecare finala jucata.

Daca ai fi in locul lui Luis Enrique, care ar fi jucatorul ofensiv in jurul caruia ai construi intreaga linie de atac?

In ciuda faptului ca deseori creeaza senzatia de indolenta si superficialitate, as construi linia de atac in jurul lui Thiago. M-am raportat foarte mult la Bayern Munchen si imi pare ca nu au aceeasi exprimare in teren pe care o aveau anul trecut. Geniul lui Thiago de la mijlocul terenului facea diferenta in jocul echipei.

Spania va juca pe teren propriu cele trei meciuri din grupa. Un avantaj sau o presiune suplimentara?

Va juca acasa 3 meciuri, dar nu poate fi o problema asta. Mie mi se pare un avantaj privind din prisma faptului ca ei cunosc fiecare coltisor al terenului. Mai mult de atat, elimina factorul oboselii creat de calatoriile de la un stadion la altul.

Autor: Silviu Elisei