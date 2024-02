„Transferul nu e prilej de poze pentru foști agenți! Răzbunare personală” Impresarul lui Horațiu Moldovan a ieșit la atac și amenință cu instanța

Fostul reprezentant al lui Horațiu Moldovan, Bogdan Apostu, l-a atacat în spațiul public pe portarul român după ce s-a concretizat transferul la Atletico Madrid. Apostu susține că a avut un acord cu Moldovan prin care i-ar reveni un procent din transferul său la gruparea madrilenă.

Ulterior, agentul a transmis, într-o intervenție în direct, că va acționa în instanță dacă Horațiu Moldovan nu îi răspunde și nu îi oferă partea care i se cuvine după acordul la care a ajuns împreună cu oficialii Rapidului, dar și cu jucătorul. Reprezentantul actual al goalkeeper-ului a venit însă cu o replică pe măsură.

Replica lui Andrei Balmoș pentru Bogdan Apostu

„Cu câteva zile înainte ca Atletico Madrid să facă anunțul oficial cu privire la transferul lui Horațiu Moldovan au apărut o serie de afirmații defăimătoare la adresa acestuia. La început ne-am propus să nu le răspundem. Am considerat că nu sunt decât o izbucnire de orgoliu a colegului meu, Bogdan Apostu, cel care l-a reprezentat pe Horațiu începând cu 26.11.2018 până la data de 26.11.2022.

Ne-am așteptat ca totul să înceteze imediat și să se înțeleagă că transferul lui Horațiu Moldovan la o echipă de top nu este un prilej de poze pentru foști agenți la Madrid. Din păcate constat, cu mare dezamăgire, că dl. Apostu a întreținut constant ‘zgomotul’ și a trecut pas cu pas la o veritabilă campanie în care început să denigreze și să păteze imaginea publică a lui Horațiu.

Dl. Apostu a ales o armă pe care a considerat-o ca fiind potrivită scopurilor sale și care poate îl caracterizează: Răzbunarea. Fratele lui Horațiu, familia acestuia, au devenit instrumente folosite de către dl. Apostu prin care acesta și-a expus public frustrarea.

Cui (Quid) Prodest Bogdan? În timpul tiradelor sale, dl. Apostu a descris o situație sumbră a fotbalului românesc și care poate explica și declinul acestuia. Am aflat cu ocazia aparițiilor Dlui Apostu că talentul unui jucător nu are nici o importanță.

Contrar ceea ce este esențial este capacitatea de a putea influența achizițiile echipelor din Liga 2 sau Liga 3 – marea majoritate cluburi de drept public sau finanțate de la bugetul de stat. Am aflat de asemenea că reglementările specifice din fotbal care interzic TPO (Third Party Ownership) sunt opționale pentru cluburi și mai ales pentru domnia sa.

Facem un apel public către Dl Apostu să înceteze campania sa denigratoare la adresa lui Horațiu Moldovan și a familiei sale și să nu se mai ‘agațe’ de imaginea acestuia pentru a-și face publicitate și a sta în atenția publicului.

Credem că jucătorii, părinții jucătorilor minori care doresc să aibă un agent au înțeles deja ce se întâmplă dacă nu se face ceea ce își dorește dl. Apostu: urmează o campanie media ostilă cu scopul de a determina să se răspundă dorințelor acestuia.

În măsura în care Dl. Apostu va continua campania începută în spațiul public ne vom vedea nevoiți să ne adresăm atât forurilor din fotbal naționale și internaționale care reglementează activitatea de agent, cât și instanțelor judecătorești.

De asemenea, adresăm rugămintea către mass – media de a nu mai permite și a nu mai găzdui manifestări care aduc atingere drepturilor individuale ale jucătorului Horațiu Moldovan și a familiei acestuia de către dl Apostu.

În cazul de față asistăm doar la o răzbunare personală a acestuia ca urmare a imposibilității sale de a realiza o tranzacție în termenii doriți de către domnia sa. Imaginea publică a unei persoane nu poate fi afectată public din considerente personale cum sunt cele ale dlui. Apostu.

Horațiu Moldovan a început o nouă etapă în cariera sa profesională, aceasta este rezultatul muncii sale permanente, ambiției și dorinței de a performa. El mulțumește tuturor celor care l-au susținut și îl susțin în activitatea sa profesională.

Facem precizarea că aceasta este singura poziție publică pe care o vom avea în legătură cu acest subiect”, se arată în comunicatul postat de Andrei Balmoș pe contul personal de Facebook.

Horațiu Moldovan, amenințat cu instanța de Bogdan Apostu

"Nu e altceva decât expunerea realității și a stării de fapt a ultimilor 6 ani în relația mea cu el. Eu nu-mi doresc altceva decât să-și respecte cuvântul și agreement-ul. Recunoștința oricum nu există, m-am convins încă o dată.

Eu fac un apel public către el. Mai are o săptămână în care are timp să-și respecte înțelegerile avute. Dacă nu, din păcate, mă văd nevoit să mă adresez instanțelor. Nu îmi place să creez un astfel de conflict, dar, dacă nu e altă soluție, asta e situația.

Există o realitate. Sunt două aspecte. Unul e contractul pe care l-am avut între părți, în care trebuia să primesc 3% din salariile lui de până acum, lucru care nu s-a întâmplat până acum. Nu e vorba doar de salariile de la Rapid, am avut contract cu el 6 ani. În acești 6 ani nu i-am cerut salariul și nici nu mi-a dat. Am crezut că vom câștiga cu adevărat bani când va pleca în străinătate. L-am dus la atâtea echipe la care nu a jucat, deci e clar că am crezut în el și a ajuns un portar important.

Al doilea lucru: 7% din suma de transfer. Sunt banii mei. El știe foarte bine asta, la fel și Victor Angelescu, și Daniel Niculae. Am avut un agreement când a semnat prelungirea cu Rapid: 7% din suma respectivă sunt banii mei, eu urmând să-i facturez când se transferă. UEFA, din punct de vedere legal, nu mai lasă altă entitate juridică să dețină drepturi federative din transferul unui jucător - doar clubul în sine și jucătorul. Nu puteam să-i facturez 7%. Din ce sumă? Nu știam suma. Eu îi facturez după ce se transferă.

În momentul ăsta, domnul Moldovan se face că plouă. Există o funcție de block la WhatsApp pe care a activat-o. N-ai cum să te ascunzi toată viața în vizuină. Lucrurile astea trebuie să iasă la vizeală. Mai mult, caracterul trebuie să primeze", a spus Bogdan Apostu, la Digisport.