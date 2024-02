Horațiu Moldovan, amenințat cu instanța: "Sunt banii mei, mi-a dat block pe WhatsApp! Mai are o săptămână la dispoziție"

Apostu susține că a avut contract de reprezentare timp de șase ani cu Horațiu Moldovan, timp în care l-a transferat la Ripensia, Energeticianul, Sepsi, UTA sau Rapid. Impresarul a inclus câteva clauze în contractul fostului său jucător, clauze pe care portarul nu le-ar respecta acum.

Horațiu Moldovan, amenințat cu instanța de Bogdan Apostu

Agentul spune că trebuie să primească 7% din transferul lui Moldovan la Atletico, adică aproximativ 56.000 de euro, dar și "3% din salariile lui de până acum", de la toate echipele la care a jucat cât a fost reprezentat de Apostu.

Bogdan Apostu spune că Horațiu Moldovan îl ignoră și chiar l-a blocat pe WhatsApp. Impresarul îi dă termen o săptămână portarului de la Atletico pentru a respecta clauzele din contract. În caz contrar, spune că îl va da în judecată.

"Nu e altceva decât expunerea realității și a stării de fapt a ultimilor 6 ani în relația mea cu el. Eu nu-mi doresc altceva decât să-și respecte cuvântul și agreement-ul. Recunoștința oricum nu există, m-am convins încă o dată.

Eu fac un apel public către el. Mai are o săptămână în care are timp să-și respecte înțelegerile avute. Dacă nu, din păcate, mă văd nevoit să mă adresez instanțelor. Nu îmi place să creez un astfel de conflict, dar, dacă nu e altă soluție, asta e situația.

Există o realitate. Sunt două aspecte. Unul e contractul pe care l-am avut între părți, în care trebuia să primesc 3% din salariile lui de până acum, lucru care nu s-a întâmplat până acum. Nu e vorba doar de salariile de la Rapid, am avut contract cu el 6 ani. În acești 6 ani nu i-am cerut salariul și nici nu mi-a dat. Am crezut că vom câștiga cu adevărat bani când va pleca în străinătate. L-am dus la atâtea echipe la care nu a jucat, deci e clar că am crezut în el și a ajuns un portar important.

Al doilea lucru: 7% din suma de transfer. Sunt banii mei. El știe foarte bine asta, la fel și Victor Angelescu, și Daniel Niculae. Am avut un agreement când a semnat prelungirea cu Rapid: 7% din suma respectivă sunt banii mei, eu urmând să-i facturez când se transferă. UEFA, din punct de vedere legal, nu mai lasă altă entitate juridică să dețină drepturi federative din transferul unui jucător - doar clubul în sine și jucătorul. Nu puteam să-i facturez 7%. Din ce sumă? Nu știam suma. Eu îi facturez după ce se transferă.

În momentul ăsta, domnul Moldovan se face că plouă. Există o funcție de block la WhatsApp pe care a activat-o. N-ai cum să te ascunzi toată viața în vizuină. Lucrurile astea trebuie să iasă la vizeală. Mai mult, caracterul trebuie să primeze", a spus Bogdan Apostu, la Digisport.