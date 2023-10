Olimpiu Moruţan, fotbalistul lui Ankaragucu, locuiește chiar la Ankara, orașul în care a avut loc atentatul, însă a anunțat că reședința sa se află într-o zonă sigură și că nu a fost afectat de explozia care a avut loc dimineață.

„Acum am aflat și eu, am ajuns târziu de la meci, iar când m-am trezit m-a sunat cineva să îmi zică. Eu sunt ok, sunt într-o zonă sigură, nu am simțit nimic.

Nu îmi este teamă, îmi pare rău că au loc astfel de evenimente, sper să nu se mai întâmple. Nu îmi este frică și voi continua să dau totul pentru echipă”, a spus Olimpiu Moruțan, potrivit as.ro.

Doi ofițeri de poliție, răniți ușor

Până în acest moment atentatul nu a fost revendicat. Explozia puternică s-a auzit pe o distanţă de câţiva kilometri.

„Doi terorişti au apărut la bordul unui vehicul în jurul orei 09:30 locală (06:30 GMT) la intrarea în incinta Direcţiei Generale de Securitate a Ministerului de Interne şi au comis un atentat cu bombă”, a declarat ministrul de interne, Ali Yerlikaya, precizând că în urma atacului doi poliţişti au fost răniţi uşor.

ATENȚIE! Imagini care vă pot afecta emoțional!